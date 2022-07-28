台鐵貨物列車撞死自家司機員　運安會調閱監視器「抓2點疏失」

▲台鐵貨物列車在宜蘭站撞死自家司機員。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(7/27)晚間8時半驚傳一名要接班開7557貨物列車司機員跨越軌道準備接車，遭另一列進站的貨物列車撞死，國家運輸安全調查委員會也已介入了解，初判不列入重大事故調查，但調閱影像和資料後發現「司機員遺漏指差確認、取得車站通行確認等2點SOP」，將督促台鐵落實標準作業程序。

台鐵昨晚間8時30分左右傳出一列7556次貨物列車行駛進入宜蘭站時，撞上另一名在軌道上準備接班7557次貨物列車的司機員，宜蘭=四城間一度西線單線行車。

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據悉，該名接班司機員人接駛7557次貨物列車停靠第四股道，因第四股道沒有月台，該名司機員得從第三股道橫越到第四股道，未料卻遭疾駛而來的7556次貨物列車撞上。

國家運輸安全調查委員會也已介入了解，運安會主委楊宏智表示，運安會已經掌握車站監視器影片和台鐵內部相關資料，初判該案不列入重大事故調查，但會持續關注或督促台鐵這方面安全作業問題。

楊宏智坦言，運安會介入了解後，發現有2點標準作業程序被疏忽掉，包括司機員通過軌道時有沒有指差確認，以及有沒有跟站長通聯取得宜蘭站通行確認，「而這2點被忽略掉了，相當遺憾」，將督促台鐵落實標準作業程序，台鐵很多事情都有作業程序但沒有落實。