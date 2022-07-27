立委收賄案外案涉「修法詐欺」500萬　國民黨團主任40萬交保

記者黃翊婷／綜合報導

立法委員集體收賄案，台北地院一審重判5名涉案立委有罪。檢調單位持續蒐證，發現立委收賄案的白手套、是知管理顧問公司總經理郭克銘，佯稱可協助遊說民代修改《促轉條例》，詐得至少500萬元活動費，26日約談包含國民黨團主任沈建億、立委助理丁復華等6人到案；經過漏夜偵訊，檢方依涉犯詐欺罪諭令沈建億40萬元交保，另外3人則分別以10萬或20萬元交保，2人請回。

▲郭克銘在立委收賄案中擔任白手套。（圖／記者游宗樺攝，下同）

郭克銘在立委收賄案中擔任前太流公司董事長李恆隆的白手套，協助行賄蘇震清等立委，被判刑有期徒刑2年，另外8個月可易科罰金，緩刑5年，還要支付公庫600萬元。立委廖國棟的助理丁復華則被判刑1年10個月，緩刑4年。而當時沈建億被列為證人。

▲沈建億在立委收賄案中被列為證人。

據了解，檢調偵辦立委集體收賄案時，在是知公司搜出大批證物，發現郭克銘除了擔任太流SOGO案的白手套，還涉嫌向建商、政治受難遺族佯稱，可代為遊說民代，協助修正《促轉條例》，讓建商、遺族可拿回當年被強制徵收的土地，但藉口需要金錢疏通，詐取至少500萬元的活動費。

專案小組追查，涉案人除了郭克銘、丁復華，還有國民黨團主任沈建億等人，26日由台北地檢署指揮調查局北機站，兵分13路展開搜索，並依詐欺、侵占等罪嫌，約談郭克銘、丁復華、沈建億、是知公司員工高玉如（郭克銘妻子）、建商陳信誠、建商蘇益生共6人到案，以釐清相關案情。

經過檢方漏夜偵訊，認定沈建億涉犯《刑法》詐欺罪，今日（27日）凌晨諭令40萬元交保。另外，郭克銘、高玉如各以20萬元，丁復華以10萬交保，其餘2名建商請回。

▼高玉如是郭克銘的妻子，也是是知公司的員工。

▼丁復華。