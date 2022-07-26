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快訊／李亞萍哽咽曝余天「憂女病情選舉勞累」　 證實余天中風

記者林銘翰／台北報導

資深藝人、民進黨立委余天26日驚傳中風住院，妻子李亞萍證實，余天有中風的跡象，他憂心二女兒余苑綺的病情，再加上現在有地方選舉，「每次回家都說好像要昏倒」，其實余天是心力交瘁，每天都很難睡得安穩。

74歲資深藝人余天驚傳中風住院，兒子余祥銓上午向《ETtoday》證實，余天今天在家中風發作，當時右手、右腳感覺麻痺，在他的協助下緊急送醫，目前還在醫院觀察當中。

李亞萍稍早在立法院受訪時表示，最近他們全家都很憂心二女兒的病情，因為余苑綺的情形一直不停地在惡化，一下子腎積水、一下子黃疸，現在腎積水掛了管子排水，黃疸也掛了一個抽膽汁的膽囊，可以說非常辛苦。

李亞萍透露，余天的內心非常憂心余苑綺，再加上現在適逢地方選舉，有很多好朋友在參選，他不得不跑一些後援會成立，雖然現在立法院休會，但是余天還是每天到國會，「他每次回家都說好像要熱昏倒」，其實他是是心力交瘁，「等於是為了女兒的事情，晚上很難睡得很安穩」。

李亞萍還原，今天早上她跟余祥銓發現狀況不對，就逼著余天到台北榮民總醫院，檢查出來發現後脖子的血管有兩根堵塞，同時腦部也有血塊，還好及時到醫院做檢查，現在要吃凝血的藥物慢慢化掉，醫生也提醒以後要多注意，「有任何情況要隨時到醫院，不然就會造成中風」。

李亞萍說明，自己那天看到余天的右眼腫起來，而且左右眼不平衡，「一邊高一邊低」，他的右手、右腳甚至都抬不起來，抓東西都抓不到，而且右眼逐漸看不見，當場她就覺得不對勁，余祥銓更是憂心不停地一直催，「我們昨天就把他催到醫院」。

李亞萍也說，余苑綺昨天剛好從台北榮總出院，本來自己也要到醫院檢查，因為先前在家裡的大理石上滑了一跤，撞到頭很嚴重，但是她還要照顧家人，所以就先讓余天檢查，沒有想到最少要在醫院觀察5到7天。

李亞萍表示，余天平時都沒有用藥的習慣，而且他這個人韌性很強，每天只有睡5個小時，起床後就直接到立法院談事情，一路從上午到下午4點多才回到家，晚上有時候還要再去跑選舉攤。

李亞萍不捨地說，她覺得余天太勞累了，余苑綺的病情一直在惡化、都沒有進步，這是讓他們最憂心的事情，因為公事上的繁忙難不倒我們，「我們以前南北跑江湖，到處跑都不會覺得苦，但是自己的女兒，那種錐心之痛是難以言喻的」。

李亞萍也證實，余天有中風的跡象，而且前幾天醫生就有說，「他已經有點小中風，很奇怪他自己血管又通了，他說沒有人有這樣的事情」。

李亞萍認為，其實那個時候就已經有很大的問題，但是血管繼續流又好了，「他就不去醫院，他這人皮皮的」，還好余祥銓跟她積極把余天趕到醫院、硬架著他本人到醫院，這次很幸運有老天爺保佑。

▲▼李亞萍說明余天病況。（圖／記者陳煥丞攝）

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