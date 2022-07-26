劍湖山「性轉滑水道」泳裝妹爆紅！本尊神到了：重機女孩

▲劍湖山滑水道的泳裝妹是重機女孩江江。（圖／翻攝劍湖山世界、s95175389work）

記者鄒鎮宇／綜合報導

劍湖山世界日前宣傳台灣唯一水上自落體設施「尖叫無底洞」時，因開頭的正妹衝出滑水道後變成男生，讓網友大笑是「性別轉換滑水道」。事後，網友也敲網該名正妹的IG帳號，被發現竟是有5.6萬人追蹤的網紅「重機女孩江江」。

15秒的宣傳影片中，一名正妹站在滑水道上墜落，但進入滑水道畫面時卻是黑色泳褲，開始讓網友覺得不對勁，最後出現的竟是一名赤裸上半身、穿著泳褲的男子，讓網友直接笑出來，而該段影片PO出短短幾天就累積至少20萬次觀看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲江江在IG上有5.6萬人追蹤。（圖／翻攝劍湖山世界、s95175389work）



▲江江近日作品增多，許多粉絲一眼就認出。（圖／翻攝HYMMOTO 車輛情報）



「片頭演員IG交出來，可免除這次公關危機」，網友看完也敲網該名正妹的IG，發現是網紅江江，「她最近真紅，好多影片找她」、「是江江！！人正身材好」。此外，江江也在劍湖山的貼文下方留言，「原諒他（劍湖山世界）吧，我在這，s95175389work」。

據悉，江江本名江偉恩，為全職模特、主持人、演員等，持有大型重型機車駕照，擁有中文、日文及台語的對話主持能力，自介註明身高165公分、48公斤、三圍34E/25/34，「個性親切活潑、沒有公主病，可以放心，我會全力對待每一個工作案件」。

水陸暢玩必玩尖叫無底洞！劍湖山平日３折ɴᴛ$119起，假日ɴᴛ$499！ 壓力太大!? 快來 #劍湖山 把壓力通通釋FUN!!! 全台唯一水上自由落體「尖叫無底洞」 每秒急墜2層樓，讓你把煩惱與不爽通通拋到九霄雲外 沁涼水設施×冰霧泡泡趴×夏日煙火秀 #劍湖山世界【水陸COOL冰戰】 暑假水陸暢玩，平日３折ɴᴛ$119起，假日ɴᴛ$499！ #詳見官網 #暑假 #水樂園 #煙火 #水陸cool冰戰 由劍湖山世界發佈於 2022年7月22日 星期五

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完