　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

劍湖山「性轉滑水道」泳裝妹爆紅！本尊神到了：重機女孩

▲▼劍湖山「性轉滑水道」泳裝妹爆紅！本尊神到了：重機女孩。（圖／翻攝劍湖山世界、s95175389work）

▲劍湖山滑水道的泳裝妹是重機女孩江江。（圖／翻攝劍湖山世界、s95175389work）

記者鄒鎮宇／綜合報導

劍湖山世界日前宣傳台灣唯一水上自落體設施「尖叫無底洞」時，因開頭的正妹衝出滑水道後變成男生，讓網友大笑是「性別轉換滑水道」。事後，網友也敲網該名正妹的IG帳號，被發現竟是有5.6萬人追蹤的網紅「重機女孩江江」。

15秒的宣傳影片中，一名正妹站在滑水道上墜落，但進入滑水道畫面時卻是黑色泳褲，開始讓網友覺得不對勁，最後出現的竟是一名赤裸上半身、穿著泳褲的男子，讓網友直接笑出來，而該段影片PO出短短幾天就累積至少20萬次觀看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼劍湖山「性轉滑水道」泳裝妹爆紅！本尊神到了：重機女孩。（圖／翻攝劍湖山世界、s95175389work）

▲江江在IG上有5.6萬人追蹤。（圖／翻攝劍湖山世界、s95175389work）

▲▼劍湖山「性轉滑水道」泳裝妹爆紅！本尊神到了：重機女孩。（圖／翻攝HYMMOTO 車輛情報）

▲江江近日作品增多，許多粉絲一眼就認出。（圖／翻攝HYMMOTO 車輛情報）

「片頭演員IG交出來，可免除這次公關危機」，網友看完也敲網該名正妹的IG，發現是網紅江江，「她最近真紅，好多影片找她」、「是江江！！人正身材好」。此外，江江也在劍湖山的貼文下方留言，「原諒他（劍湖山世界）吧，我在這，s95175389work」。

據悉，江江本名江偉恩，為全職模特、主持人、演員等，持有大型重型機車駕照，擁有中文、日文及台語的對話主持能力，自介註明身高165公分、48公斤、三圍34E/25/34，「個性親切活潑、沒有公主病，可以放心，我會全力對待每一個工作案件」。

水陸暢玩必玩尖叫無底洞！劍湖山平日３折ɴᴛ$119起，假日ɴᴛ$499！

壓力太大!? 快來 #劍湖山 把壓力通通釋FUN!!! 全台唯一水上自由落體「尖叫無底洞」 每秒急墜2層樓，讓你把煩惱與不爽通通拋到九霄雲外 沁涼水設施×冰霧泡泡趴×夏日煙火秀 #劍湖山世界【水陸COOL冰戰】 暑假水陸暢玩，平日３折ɴᴛ$119起，假日ɴᴛ$499！ #詳見官網 #暑假 #水樂園 #煙火 #水陸cool冰戰

劍湖山世界發佈於 2022年7月22日 星期五

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
福原愛「帶家人回日本」失聯惹怒江宏傑　日網反應一面倒！
福原愛發聲反擊江宏傑！　證實帶家人返日
童星吳兆絃曬破尺度辣照！　洩超兇曲線
台積電痛失大客戶聯發科？　分析師說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「廁所垃圾桶」長香菇！緊貼衛生紙極限生長　網：香氣一定特濃

觀察7年以為好相處！新婚妻揭婆婆「超噁真面目」：祝她下面癢爆

美國正妹感嘆「合法過馬路」被台男罵髒話　行人的命在台灣不值錢

哈雷停機車格被嗆「每天拍照檢舉你」　他無奈曝原因讓兩派戰翻了

劍湖山「性轉滑水道」泳裝妹爆紅！本尊神到了：重機女孩

社區公告讓人看攏嘸　手寫「奇特字體」驚呆網友：國文老師要哭了

女花500元當肥羊！開箱蓮霧驚見「9顆爛6顆」　網嘆：專賣觀光客

新北騎士遭YouBike正妹超車！低頭看儀表版傻眼：我騎70了捏

台北「80年前」城市美學完勝現代　PTT笑：日本跟中華民國的差距

大武山三角點被「領隊丟包」男子受困求救　檜谷山莊主怒：是慣犯

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

重機撞上左轉車前滾翻　騎士噴飛路人燒聲尖叫

滷味攤老闆家屬悲痛招魂　表弟：他生活單純未結仇

醋男疑撞見前妻約會暴怒　滷味攤老闆頭遭開3槍亡

林志穎清醒了「弟弟將曝最新病況」　老婆首發聲：看到不實消息很難過

「廁所垃圾桶」長香菇！緊貼衛生紙極限生長　網：香氣一定特濃

觀察7年以為好相處！新婚妻揭婆婆「超噁真面目」：祝她下面癢爆

美國正妹感嘆「合法過馬路」被台男罵髒話　行人的命在台灣不值錢

哈雷停機車格被嗆「每天拍照檢舉你」　他無奈曝原因讓兩派戰翻了

劍湖山「性轉滑水道」泳裝妹爆紅！本尊神到了：重機女孩

社區公告讓人看攏嘸　手寫「奇特字體」驚呆網友：國文老師要哭了

女花500元當肥羊！開箱蓮霧驚見「9顆爛6顆」　網嘆：專賣觀光客

新北騎士遭YouBike正妹超車！低頭看儀表版傻眼：我騎70了捏

台北「80年前」城市美學完勝現代　PTT笑：日本跟中華民國的差距

大武山三角點被「領隊丟包」男子受困求救　檜谷山莊主怒：是慣犯

「廁所垃圾桶」長香菇！緊貼衛生紙極限生長　網：香氣一定特濃

觀察7年以為好相處！新婚妻揭婆婆「超噁真面目」：祝她下面癢爆

美國正妹感嘆「合法過馬路」被台男罵髒話　行人的命在台灣不值錢

哈雷停機車格被嗆「每天拍照檢舉你」　他無奈曝原因讓兩派戰翻了

劍湖山「性轉滑水道」泳裝妹爆紅！本尊神到了：重機女孩

社區公告讓人看攏嘸　手寫「奇特字體」驚呆網友：國文老師要哭了

女子身高190超自卑　活了49年才知道「自己是男的」

老奶奶家中監視器拍下小偷秒逮人　家人曝真正目的：不是防賊

歐洲議會副議長：與台灣合作　避免烏克蘭遭遇重演

CNN：裴洛西訪台恐引中國空前回應　動武可能性低

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

生活熱門新聞

萬安演習前硬要買飲料！她遭攔住下場超療癒

泳裝正妹水上自由落體「上衣不見」網氣炸　劍湖山回應了

廖老大旗艦店超空　他拍照情勒：台人不願意做公益

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

今年鬼月極凶！　「22禁忌大公開」勿犯

低壓大亂鬥！颱風發展機率大增

家中驚現14輛車亂停！1畫面讓他更氣

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

彰化名校4連霸冠軍指揮師被撤換　遭諷只有台灣學歷

氣溫飆升竟預告停電8.5小時　埔里人氣炸

台北80年前市容真美　網：日本跟中華民國的差距

大武山被「領隊丟包」男子受困求救　檜谷山莊主怒了

日幣狂貶卻花不到？1招訂日貨　電鍋只要半價

女店長是「小三專業戶」？老闆到場劇情竟神展開

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習前硬要買飲料！她遭攔住下場超療癒

福原愛「證實帶家人返日」反擊江宏傑：我的權利

福原愛還原「交接家人」全過程　遭江宏傑阻撓火大報警！

泳裝正妹水上自由落體「上衣不見」網氣炸　劍湖山回應了

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

福原愛「帶家人回日本」失聯　日網反應一面倒！

廖老大旗艦店超空　他拍照情勒：台人不願意做公益

快訊／7-11開出3張千萬發票

滷味攤老闆有10年女友　家屬慟：認錯人？

福原愛怒撕「他早知我帶家人返日」　江宏傑公司回應了！

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

許基宏遭象巴丟包國道　悍將隊巴暖心救援

5歲女童捉迷藏被咬死　家中抓出40條毒蛇

今年鬼月極凶！　「22禁忌大公開」勿犯

更多

最夯影音

更多
王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD
刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面