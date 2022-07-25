　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

指侵弱女丟1000打發...色里長嘴硬不認罪　賠60萬求緩刑被打臉

▲桃園市黃姓男子去年8月與女友分手，隔月相約摩鐵談復合卻趁機性侵3次得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲澎湖馬公市里長指侵弱智女，事後堅稱只有猥褻沒有「插入」遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／綜合報導

李姓男子曾任澎湖縣馬公市里長，卻對患有中度智能障礙的女子伸出狼爪，指侵下體得逞，事後還給1000元，直到2年後負責管理女志工的老師發現她手機內有李男傳送的生殖器照片，事情才曝光。雖然李男已賠償60萬給受害者，但他仍嘴硬不肯承認犯行，一、二審都依乘機性交罪判3年4月。

判決指出，李男在2018年間為澎湖縣馬公市的里長，某次辦理社區志工活動後，認識了患有中度智能障礙的女志工小娟（化名）。沒想到李男卻利用小娟有心智缺陷，於同年某日前往小娟家中幫忙換鎖時，用手揉胸，以手指摸她下體後再插入，性交一次得逞。

2年後，小娟前往某庇護工場工作時，須將手機交給現場的老師保管，老師才發現，李男曾在2020年3月11日，自拍生殖器後傳給小娟，追問下才告知她過去曾遭到李男性侵一事。

訊據時李男僅承認猥褻犯行，有用手摸她下體約1、2分鐘，小娟當時沒有大叫或說不要，「我們是順其自然發生的」；審理時稱摸完她後，還有露出生殖器讓小娟摸，但沒有射精；之後又說他全身髒髒手黑黑的，有情不自禁摸小娟，想推託手髒的情況下根本不可能插入下體。

揭發實情的老師表示，小娟知道身體隱私部位不會讓別人碰觸，但她有智能障礙，通常不會拒絕他人要求，自己當時曾問她「為何不拒絕對方」，小娟回應她有說不要，可是沒有用，後來就也沒有明確拒絕李男，「說不要也沒用」。

一審法官認為，李男說詞反覆、避重就輕不予以採信，怒轟他身為里長，不思服務鄉梓、照護里民，反利用長期接觸里民之機會，對弱勢女性為乘機性交犯行，考量李男用60萬元與受害者達成和解，量處3年4月有期徒刑。

李男不服提上訴，指謫原判決不當，且自己也在審理時表示願意提前給付和解金，因此請求宣告緩刑。高雄高分院說明，乘機性交罪最輕法定本刑為有期徒刑3年以上，李男刑期僅酌增幾個月，量刑已屬極輕，且刑期須在2年以下，才能判緩刑，因此駁回李男上訴。

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
目睹車禍不救「怕被告」　小禎傻眼：怎麼能！
獨／產後提乳險沒命！靚媽咪「發黑腐爛」狂流湯　刨大腿皮植胸
北宜驚見「殭屍先生」兜風！對駕駛揮手打招呼　詭異畫面曝
花12億的新竹球棒球為何惹議？6球場比較告訴你
快訊／震撼彈！聯發科宣布　攜手英特爾合作晶圓代工
快訊／苗栗工廠火警「閃燃」！5消防隊員灼傷送醫
「低壓大亂鬥」好戲登場！颱風發展機率激增　這天全台都有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

突抽刀割傷員警！桃園通緝犯躲回住處　警持盾破門強勢壓制

獨／產後提乳險沒命！靚媽咪「發黑腐爛」狂流湯　刨大腿皮植胸

北宜驚見「殭屍先生」兜風！還對駕駛揮手打招呼...詭異畫面曝

鹽酥雞PK燒烤！客人多到被檢舉違停　他砸酒瓶「勸」好好做生意

快訊／苗栗苑裡工廠火警「閃燃」！5消防隊員灼傷送醫

疲倦叔「逆向狂開1公里」　警見大燈射過來驚喊：太扯了吧

父病逝丟太平間10年拒領回！不孝女終被起訴　檢建請加重其刑

父闖公司罵「逆子」2小時　兒不在場怒告侮辱！吞敗理由曝

撞擊畫面曝！砂石車「煞不住」釀捻香夫妻雙亡　機車騎士險賠命

指侵弱女丟1000打發...色里長嘴硬不認罪　賠60萬求緩刑被打臉

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

突抽刀割傷員警！桃園通緝犯躲回住處　警持盾破門強勢壓制

獨／產後提乳險沒命！靚媽咪「發黑腐爛」狂流湯　刨大腿皮植胸

北宜驚見「殭屍先生」兜風！還對駕駛揮手打招呼...詭異畫面曝

鹽酥雞PK燒烤！客人多到被檢舉違停　他砸酒瓶「勸」好好做生意

快訊／苗栗苑裡工廠火警「閃燃」！5消防隊員灼傷送醫

疲倦叔「逆向狂開1公里」　警見大燈射過來驚喊：太扯了吧

父病逝丟太平間10年拒領回！不孝女終被起訴　檢建請加重其刑

父闖公司罵「逆子」2小時　兒不在場怒告侮辱！吞敗理由曝

撞擊畫面曝！砂石車「煞不住」釀捻香夫妻雙亡　機車騎士險賠命

指侵弱女丟1000打發...色里長嘴硬不認罪　賠60萬求緩刑被打臉

突抽刀割傷員警！桃園通緝犯躲回住處　警持盾破門強勢壓制

散戶還在逃！6月證券劃撥餘額連4降　月減近393億

Kim新車被刮傷「不敢下車直接認賠」　無奈吐實情網笑翻：太誇張

基隆市民體育活動中心修繕開工　打造青少年網球培訓基地

廚餘回收再利用+活化蚊子館+行政透明　竹山鎮獲推角逐廉政奧斯卡

買手搖飲再送「神秘口味」洽洽瓜子試吃　吃瓜群眾衝去「呷」龜記

吃得到石斑魚漢堡！首家魚漢堡專賣「樂魚」試營運　還有鬼頭刀堡

孫燕姿慶生「罕見曬老公」！　44歲「仍像少女」近況曝

民進黨大動作要求撤換蘇宏達　他質疑政治力干預學術審查

柴柴想玩又想睡「手夾玩具」硬撐　球球滑落滿臉懵：我睡著了？

短裙妹溜滑板腳朝天慘摔　網歪樓留言：可惡的草莓

社會熱門新聞

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

國中少女遭砂石車輾斃！媽蹲地望屍崩潰哭

約人妻慶生　小王當蛋糕要吹蠟燭

快訊／廂型車與砂石車對撞！屏東夫妻雙亡

快訊／台中滷味攤老闆遭3槍爆頭不治　警曝2嫌犯案動機

父子買滷味被喊「緊造」！槍手秒朝老闆轟3槍

平常都爸爸接送...國一女暑輔首次搭車返家遭輾斃

台中攤商遭爆頭　警鎖定特定人車

即／聯結車才開出停車場　13歲女捲輪下腦漿溢出亡

即／台東新手背工失聯11天　溪底尋獲遺體

滷味攤老闆今招魂　表弟：沒聽過有女友

父病逝丟太平間10年　不孝女終被起訴

即／基隆早餐店傳食物中毒！30人就醫

更多熱門

相關新聞

澎湖火爆男街頭狂揍騎士　10警合力噴辣椒水制伏

澎湖火爆男街頭狂揍騎士　10警合力噴辣椒水制伏

澎湖今天下午發生一起疑似行車糾紛造成的鬥毆事件，但打人的一方完全不理會警方制止，還持續咆哮，最後被10名警方聯合壓制，將人帶回派出所。

大義宮海龜接連死亡　地方人士不認同野放

大義宮海龜接連死亡　地方人士不認同野放

帆船擱淺澎湖東吉　脫困過程刮壞珊瑚礁

帆船擱淺澎湖東吉　脫困過程刮壞珊瑚礁

表掦優秀里長、民政人員及資深里鄰長

表掦優秀里長、民政人員及資深里鄰長

澎湖望安86隻綠蠵龜寶寶孵化破土　順利回到海中

澎湖望安86隻綠蠵龜寶寶孵化破土　順利回到海中

關鍵字：

澎湖馬公里長指侵弱智

讀者迴響

熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

0.1秒的選擇「傷都在林志穎身上」

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

快訊／福原愛終於回訊息了　江宏傑「失聯家人」硬起來找律師！

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面