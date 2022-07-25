指侵弱女丟1000打發...色里長嘴硬不認罪　賠60萬求緩刑被打臉

▲澎湖馬公市里長指侵弱智女，事後堅稱只有猥褻沒有「插入」遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／綜合報導

李姓男子曾任澎湖縣馬公市里長，卻對患有中度智能障礙的女子伸出狼爪，指侵下體得逞，事後還給1000元，直到2年後負責管理女志工的老師發現她手機內有李男傳送的生殖器照片，事情才曝光。雖然李男已賠償60萬給受害者，但他仍嘴硬不肯承認犯行，一、二審都依乘機性交罪判3年4月。

判決指出，李男在2018年間為澎湖縣馬公市的里長，某次辦理社區志工活動後，認識了患有中度智能障礙的女志工小娟（化名）。沒想到李男卻利用小娟有心智缺陷，於同年某日前往小娟家中幫忙換鎖時，用手揉胸，以手指摸她下體後再插入，性交一次得逞。

2年後，小娟前往某庇護工場工作時，須將手機交給現場的老師保管，老師才發現，李男曾在2020年3月11日，自拍生殖器後傳給小娟，追問下才告知她過去曾遭到李男性侵一事。

訊據時李男僅承認猥褻犯行，有用手摸她下體約1、2分鐘，小娟當時沒有大叫或說不要，「我們是順其自然發生的」；審理時稱摸完她後，還有露出生殖器讓小娟摸，但沒有射精；之後又說他全身髒髒手黑黑的，有情不自禁摸小娟，想推託手髒的情況下根本不可能插入下體。

揭發實情的老師表示，小娟知道身體隱私部位不會讓別人碰觸，但她有智能障礙，通常不會拒絕他人要求，自己當時曾問她「為何不拒絕對方」，小娟回應她有說不要，可是沒有用，後來就也沒有明確拒絕李男，「說不要也沒用」。

一審法官認為，李男說詞反覆、避重就輕不予以採信，怒轟他身為里長，不思服務鄉梓、照護里民，反利用長期接觸里民之機會，對弱勢女性為乘機性交犯行，考量李男用60萬元與受害者達成和解，量處3年4月有期徒刑。

李男不服提上訴，指謫原判決不當，且自己也在審理時表示願意提前給付和解金，因此請求宣告緩刑。高雄高分院說明，乘機性交罪最輕法定本刑為有期徒刑3年以上，李男刑期僅酌增幾個月，量刑已屬極輕，且刑期須在2年以下，才能判緩刑，因此駁回李男上訴。