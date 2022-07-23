當面嗆蘇貞昌防疫不力　 新北議員參選人今遭恐嚇...警方回應了

▲▼ 5月曾當面嗆行政院長蘇貞昌的新北市議員擬參選人陳世軒今日接到恐嚇電話，再來就把你架走，陳世軒赴警局報案，新莊警表示，已積極調閱通訊紀錄偵辦中。 （圖／陳世軒提供）



記者戴上容／新北報導

行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中5月到新北視察藥局防疫作業流程時，民眾黨新莊議員參選人陳世軒突跳出來高喊「新北市的孩子染疫死亡，院長你看到了嗎！」，陳世軒一舉引發熱議，今日陳世軒服務處接到恐嚇電話，對方恐嚇：「若26日蘇院長來新北當天，你敢到台北醫院就會把你架走」，陳世軒表示，同事嚇到發抖，已赴警局報案，新莊警強調，已積極調閱通訊紀錄偵辦中。

新莊區議員參選人陳世軒今23日表示，上午他結束拜票行程後，回到辦公室後看到同事神情不對，細問之下才知道同仁接到一通電話，對方劈頭就問：「你們26號有沒有要去台北署立醫院？」並惡意恐嚇道：「你們如果要來拜訪院長，我們會派人把你們架走」語畢電話就斷線。

陳世軒表示，這通電話，沒有來電顯示，對方也沒有留下任何聯絡資訊，詢問過後才知道原來26號當天，蘇貞昌要到台北署立醫院跑行程，對此陳世軒不滿地說：「難道是上次我在藥局門口大聲地與蘇院長溝通，立刻被維安人員架走，這次為了節省麻煩，就先打電話恐嚇，讓我『乖一點』嗎？」

陳世軒指出，他不知道打這通電話的是誰？，但民眾照理說不應該知道行政院長的行程，「我的團隊平均只有二十出頭歲，一群年輕人，被這樣打電話蓄意恐嚇，看到我的同仁害怕的眼神與語氣，我真的沒辦法姑息這種惡意，若有心人士明著來我絕對沒在怕，因為我是為民眾、基層發聲，但這樣的恐嚇電話，確實讓我們團隊受到驚嚇。」

▲陳世軒的受理案件證明單。 （圖／陳世軒提供）

陳世軒說，他已赴新莊警分局報案，也拜託警方一定要找到撥打電話的源頭，「我不敢想像其他沒有發聲管道的民眾如果接到這種電話，又要如何處理、平息心中的驚惶？」希望法律不要看到官威就繞道，活在恐懼下，不應該是2022年會發生的事！

新莊警分局表示，偵查隊已依規定受理，目前正著手調閱分析通聯紀錄，積極偵辦中，警方並呼籲，民眾應理性表達訴求，倘有不法行為，警方必定嚴查究辦。