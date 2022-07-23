跟團沒購物被導遊痛罵　陸75歲老翁反駁兩句後突猝死！

▲宣傳單上強調「0自費0購物」。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東湛江戴女士7月初帶父母跟團前往湖南長沙旅遊，但一家人卻因沒有購物而被導遊痛罵，75歲的父親情緒激動下反駁了兩句，沒想到不久後就突然猝死。

根據《澎湃新聞》報導，戴女士表示，7月初，她通過湛江康輝國際旅行社報名了名為「五星高端火鳳凰」的旅行團，帶著爸媽，還有三個好姐妹，想一起帶老人出去玩一玩。

戴女士提到，她每次出去旅遊都會選擇不帶購物的「純玩團」，宣傳冊上，她看到顯眼位置寫著「一價全含，0自費0購物」，但這次旅行的實際情況並不如她的預想。

戴女士說，旅行的最後一天本來安排去天門山，但上午就被帶到了一個特產超市，他們不想買，但出去的時候男導遊就堵在門口不讓人走，「他問我們為什麼不買東西，我說不喜歡，他說也可以買了送親人，後來我們買了將近600塊的東西，才讓我們出來。」

▼旅行社提供的行程表。（圖／翻攝澎湃新聞）

但令人傻眼的是，上了巴士以後，男導遊竟又開始賣特產，戴女士指出，「一開始是黑茶葉，我說我不喝茶，他說可以買回去送給其他人，我當時還很客氣，說我真的不需要。結果他又拿出了臘肉和魚乾要賣。」

「他一直讓我們試吃，我說肚子不舒服就不吃了，也不想買，誰知道他就開始破口大罵，說我們來了不消費，這裡不歡迎我們，我們對司機的辛苦不懂感恩之類的。」

戴女士提到，被罵之後，父親的情緒明顯激動，說了兩句後被母親勸止了，但男導遊卻仍未停止，「我說我們報的是純玩團，為什麼一定要消費？說我們不懂感恩，導遊感恩我們花錢來旅遊嗎？」

戴女士說，就在爭吵時，父親突然失去了意識，「他這麼大年紀也沒被人罵過，我感覺他是氣不過，一口大氣沒上來，就被氣死了。」父親失去意識後，男導遊立刻跑回駕駛艙，朋友下去找他，才打電話叫救護車。

戴女士指出，父親今年75歲，一直身體健朗，沒有高血壓、心臟病等疾病，連感冒都比較少，之前還曾獨自前往北京旅遊，「他在老家還做生意賺錢，我們五個孩子經常和他在一起，他的身體情況我們很清楚，要不然也不能帶他坐飛機旅遊。」

▼男導遊的導遊正是偽造的。（圖／翻攝澎湃新聞）



事後，男導遊已經被停職，他說，時一切都是按旅行社規劃的路線走，也不存在強制購物行為，最後一天去特產超市，是行程表上有的，在第一天出行時就曾告知過遊客，自己當時只是在門口等待，沒有阻止遊客出門。

男導遊指出，當天他在門外等候約1個小時後，戴女士一行人出來了，「當時其他客人都沒出來，我在門口，他們問我什麼時候吃飯，我說11點40分，然後我就問參觀完了嗎？他們說裡面是賣首飾的，我說你們買了嗎？他們說沒有錢，我就說了一個『哦』，就走了。」

男導遊表示，回程時他只是在幫司機賣土特產，50元一份，當時戴女士等人坐第一排，於是先問到了，「他們說臘肉吃不慣，我說那還有小魚可以嚐一下，他們就生氣了，站起來說這個是純玩團，為什麼一路下來都在賣東西，還說要投訴我。」

男導遊強調，自己並未罵人，而是嘗試解釋，「我說師傅也為我們開了幾天車，只是給師傅捧個場，覺得好就買，覺得不好也不用多說。全程我和她爸爸沒有任何接觸，也沒有對著老人吵。」

男導遊還說，「他們一直說報的是純玩團，我就說這個買東西和純玩團沒有關係，湘西講究的是人情世故，講感情，你到我們這邊旅遊，喜歡就買一點，不喜歡就不買嘛。」

最後，男導遊還承認，他的導遊正是假的，是找朋友花了點錢做的，「最近導遊不夠用，我就配合這個女導遊一起帶團，但沒有導遊證進入景區就要買門票，所以做了一個假的。」

旅行社的相關負責人說，家屬提出100萬的賠償，但按照保險，旅遊中正常死亡最高賠付5萬，「我們給客人買了兩份保險，也就是10萬，再加上公司出於人道主義可以出幾萬塊錢，但最終的數額他們不滿意。」

旅行社的相關負責人還說，如果無法與家屬達成一致，建議家屬通過司法途徑解決。