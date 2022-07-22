無照酒駕罰11萬拖繳5年　荔枝園被查封「母不爽」…他乖乖繳清

▲宋男無照酒駕不繳罰鍰，遭查封家中荔枝園。（圖／法務部行政執行署台中分署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市宋姓男子5年前無照酒駕拒測共計被開罰11萬3000餘元，經法務部行政執行署台中分署多次催繳都不予理會，後來台中分署發現宋男繼承一片荔枝園，因有經濟價值於是加以查封；宋母得知後趕緊通知兒子，一個禮拜後宋男乖乖繳交罰款，台中分署便塗銷該筆不動產查封。

台中分署表示，宋男住在台中市豐原區，2017年6月間因酒駕拒測遭開罰9萬餘元未繳，連同無照駕駛處罰鍰1萬2000元等共積欠11萬3000多元，台中市交通事件裁決處遂移送台中分署強制執行，但查詢後，發現宋男名下並無無財產可供執行，且多次通知宋男繳費或請他至分署說明都置之不理。

台中分署指出，後續調查宋男財產，發現他2020年1月間繼承一片土地，面積達1061平方公尺，雖宋男僅持分十二分之一，仍有其經濟價值，便通知地政機關辦理查封登記。

台中分署承辦書記官今年4月間至該土地現場依法揭示查封公告，發現該土地是一片荔枝園，已結實纍纍，但現場卻沒發現任何人；今年7月書記官親至宋男豐原住處訪查，雖未見到宋男，但遇到宋母。

▲執行人員到場揭示查封公告。（圖／法務部行政執行署台中分署提供）

宋母得知荔枝園已因兒子酒駕不繳費而被查封，當下面色凝重，表示「兒子做錯事，酒駕就是不對」，會通知兒子趕快把罰單繳清。一個禮拜後，台中分署接到移送機關通知宋男已將罰鍰全部繳清，台中分署隨即塗銷該不動產的查封。

台中分署呼籲，民眾應配合交通部之政策，酒後不開車，開車不喝酒，避免害人害己，也不要心存僥倖，不要懷疑台中分署徹底依法執行，打擊不法的決心。