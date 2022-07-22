電動自行車納入管理！今年11月掛牌上路　未投保禁登記發照

▲▼花蓮警方會同監理站，針對騎乘微型電動二輪車之民眾加強宣導修法後之相關法令。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

電動自行車因不限年齡，無需考取駕照，是移工及學生族群常用之交通工具，又因不用掛車牌，如有違規不容易被檢舉，導致肇事意外頻傳，花蓮縣警察局統計，去年花蓮縣總計發生404件電動自行車交通事故，今年1月至6月已發生125件電動自行車事故，顯見將電動自行車納入管理，實刻不容緩。

為提升執法及管理效能及保障用路人安全，立法院日前三讀通過修正道路交通管理處罰條例部分條文，明訂於今年11 月 1 日起微型電動二輪車（舊名電動自行車）應經審驗合格、懸掛牌照才可上路。

在新法修正施行前，已購買並經檢測及型式審驗合格、粘貼審驗合格標章的微型電動二輪車，亦應於新法施行後 2 年內依規定領用、懸掛牌照，逾期未領用牌照，將依道路交通管理處罰條例第71-1條規定，處所有人新台幣1200元以上至3600元以下罰鍰，並當場禁止駕駛，若為未經型式審驗合格之微型電動二輪車，則依規定沒入。

花蓮縣警察局近日會同花蓮監理站，針對騎乘微型電動二輪車之民眾，加強宣導修法後之相關法令。

花蓮縣警察局表示，新法除增訂微型電動二輪車所有人應投保強制責任保險，如未投保，則不得辦理登記、換照或發照外，並規定未滿14歲者，不得騎乘微型電動二輪車，否則將處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及車輛移置保管。

花蓮縣警察局呼籲，民眾購買微型電動二輪車時，務必選購經型式審驗合格之車輛，且不得任意改裝，並提醒民眾騎乘微型電動二輪車，切勿酒後駕車，並遵守相關標誌標線及號誌，警方將持續利用各項勤務加強稽查及宣導。