　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列「用陣亡軍人精子」傳宗接代　專家批：小孩如活人紀念碑

▲▼ 以色列士兵在南部Zeelim軍事基地模擬巷戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 以色列士兵在軍事基地模擬巷戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列近年出現一種詭異趨勢，許多陣亡士兵的家屬會取得已故親人的精子，期待有朝一日用來傳宗接代，根據《彭博》報導，至今已有數十個孩子以這樣的方式誕生，甚至有數百名婦女自願撫養或協助照顧他們。但這種做法仍備受爭議，專家也指出，如此出生的孩子簡直像是「活人紀念碑」。

以色列國會今年3月通過支持使用過世親人精子生育的法規草案，發起法案的議員豪瑟（Zvi Hauser）說明，最終可能將這項政策推廣到社會其他層面，只是先從18至21歲義務役軍人開始，「你必須依法為國家服務，如果你發生什麼事，我們會好好照顧你；如果你過世，我們會好好照顧你的父母和孩子。若你沒有孩子但想要一個，如今我們擁有這樣的技術，可以取用精子並交給你的妻子或父母。」

這種作法在部分國家被視為非法，美國則因各州法規而異。《彭博》指出，美國類似程序的對象通常是喪夫的婦女，不包括死者父母。但在以色列，卻是士兵的父母為了抱孫子而這麼做，令部分人士感到震驚。

以色列奧諾學院醫學、生物倫理及保健政策中心負責人西格爾（Gil Siegal）指出，「對孩子來說，和父母一起生活最符合孩子的利益，而不是在計畫中的孤兒狀態下出生。」他對失去子女的父母深表同情，但認為生育相關論述應始於父母與小孩，而非祖父母與小孩，「從一名死者身上取得精子是在悲慘狀況下試圖恢復失去的東西，就像豎立一座活人紀念碑。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
快訊／郵政產工批憲兵查水表　憲指部緊急回應
快訊／29歲男獨自到黃金峽谷溯溪失蹤　警消緊急搜救
快訊／葉克膜救不回！裝甲兵遭戰車砲塔撞擊身亡
台積電穩了！「大咖客戶」主動找上門指名合作
許藍方「拒認小三」突然有錢了　律師重披戰袍火速救援真相曝
綜所稅首批退稅7／29入帳！金額逾509億　創史上新高
公公常待在神明廳！她「驚見1幕真相噁炸」　夫道歉：剩3條路可
在家「熱到中暑」體溫飆44度！醫教降溫2撇步
將迎第二波「五倍券大撒錢？」　網揭真心話：別再發了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

潑猴狠傷20人！闖民宅拖走10月嬰　80歲嬤被推倒「滿臉血痕」

人妻彎腰「雪乳快掉出」　替7歲兒慶生影片被罵爆！霸氣回嗆酸民

日本「1天飆18萬例」35都府縣破紀錄　沖繩籲避免非必要外出

以色列「用陣亡軍人精子」傳宗接代　專家批：小孩如活人紀念碑

英國氣溫飆破40°C！雄蜂詭「爆炸性射精」　陰莖被噴出體外慘死

金融機構控Apple Pay 2項壟斷罪　獲利至少10億美元

假醒酒真性侵！變態整形醫在點滴「下藥」　迷暈女員工硬上得逞

義大利總理二度請辭獲准　外媒：最快9月25日提前大選

美喬治亞州陸軍基地恐怖雷擊！　士兵1人身亡9人受傷

公車迎面來！騎士急煞噴飛「爆頭前一秒」奇蹟發生　驚險瞬間曝光

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

雲南媳遠嫁原住民老公　婚後超甜網讚：好幸福

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

潑猴狠傷20人！闖民宅拖走10月嬰　80歲嬤被推倒「滿臉血痕」

人妻彎腰「雪乳快掉出」　替7歲兒慶生影片被罵爆！霸氣回嗆酸民

日本「1天飆18萬例」35都府縣破紀錄　沖繩籲避免非必要外出

以色列「用陣亡軍人精子」傳宗接代　專家批：小孩如活人紀念碑

英國氣溫飆破40°C！雄蜂詭「爆炸性射精」　陰莖被噴出體外慘死

金融機構控Apple Pay 2項壟斷罪　獲利至少10億美元

假醒酒真性侵！變態整形醫在點滴「下藥」　迷暈女員工硬上得逞

義大利總理二度請辭獲准　外媒：最快9月25日提前大選

美喬治亞州陸軍基地恐怖雷擊！　士兵1人身亡9人受傷

公車迎面來！騎士急煞噴飛「爆頭前一秒」奇蹟發生　驚險瞬間曝光

「女上男下」床戰男星突收手　柯淑勤真全裸：X！就是要給你摸

IEAT與「印尼食品及飲料公會」簽約締盟　台印尼商機 「食」力創雙贏

臨時缺席中職測試會　宮象謙選擇投入合庫

《寶可夢大集結》一周年推出各種紀念活動...冰伊布大作戰登場

快訊／郵政產工批憲兵查水表　憲指部喊冤：拜訪後憲學長談話被誤解

北市長參選人維安曝！陳時中隨扈申請「加派1人」　蔣萬安尚未提出

快訊／29歲男獨自到花蓮黃金峽谷溯溪失蹤　警消緊急派17人進山搜救

超狂生肉便當自帶「迷你烤爐」！　秒變一人燒烤店網讚翻

快訊／葉克膜救不回！裝甲兵遭戰車砲塔撞擊　傷重搶救8小時亡

台南三寶闖紅燈撞上！　水泥車失控衝「對向車道」車頭毀了

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

拜登突自曝「患癌」　白宮公開健康狀況

為救病妻！男慘淪「女老闆洩慾工具」：我恨自己

46年懸案破！他19刀捅脖狠殺少婦　咖啡杯露餡

兒槍殺安倍！山上徹也母：想繼續信統一教

即／東京醫療警戒將提高至最高級「紅色警戒」

法國熱浪來襲如烤箱 不裝冷氣全民佛系避暑

閃婚蜜月變凶殺！新娘陳屍豪華套房　他離奇失蹤

視訊軟體Teams無法使用　微軟：搶修中

女大生遭性侵墜樓亡　送醫前還有呼吸

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

北韓「巨大幽靈船」時隔5年現身！專家看出沒海域點1關鍵

「超兇」護理師穿貼身制服被罵　擺Pose回嗆沒空理你們

女網紅在巴基斯坦拍片　被2男性侵

天氣熱炸「窗戶全開通風」錯了！

更多熱門

相關新聞

男女皆兵行不行？　以徵兵制凝聚獨立意志

男女皆兵行不行？　以徵兵制凝聚獨立意志

前美國國防部長艾斯培日前建議，讓年輕的台灣男性、女性在軍隊中服役至少1年，此番言論引起社會討論。以以色列為例，徵兵制可以強化國民獨立建國的堅定意志，若要維持獨立建國，不再重蹈亡國悲劇，任何一個公民必須懂得犧牲和付出，才能讓家人及同胞在安定的環境中，留續族群的香火。

拜登才剛走！　以色列遭2飛彈攻擊

拜登才剛走！　以色列遭2飛彈攻擊

阻伊朗取得核武　拜登不排除動武

阻伊朗取得核武　拜登不排除動武

拜登抵以色列展開中東之行　盼說服產油國增產

拜登抵以色列展開中東之行　盼說服產油國增產

以色列國會將解散　外長將接任臨時總理

以色列國會將解散　外長將接任臨時總理

關鍵字：

以色列

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面