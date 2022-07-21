以色列「用陣亡軍人精子」傳宗接代　專家批：小孩如活人紀念碑

▲ 以色列士兵在軍事基地模擬巷戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列近年出現一種詭異趨勢，許多陣亡士兵的家屬會取得已故親人的精子，期待有朝一日用來傳宗接代，根據《彭博》報導，至今已有數十個孩子以這樣的方式誕生，甚至有數百名婦女自願撫養或協助照顧他們。但這種做法仍備受爭議，專家也指出，如此出生的孩子簡直像是「活人紀念碑」。

以色列國會今年3月通過支持使用過世親人精子生育的法規草案，發起法案的議員豪瑟（Zvi Hauser）說明，最終可能將這項政策推廣到社會其他層面，只是先從18至21歲義務役軍人開始，「你必須依法為國家服務，如果你發生什麼事，我們會好好照顧你；如果你過世，我們會好好照顧你的父母和孩子。若你沒有孩子但想要一個，如今我們擁有這樣的技術，可以取用精子並交給你的妻子或父母。」

這種作法在部分國家被視為非法，美國則因各州法規而異。《彭博》指出，美國類似程序的對象通常是喪夫的婦女，不包括死者父母。但在以色列，卻是士兵的父母為了抱孫子而這麼做，令部分人士感到震驚。

以色列奧諾學院醫學、生物倫理及保健政策中心負責人西格爾（Gil Siegal）指出，「對孩子來說，和父母一起生活最符合孩子的利益，而不是在計畫中的孤兒狀態下出生。」他對失去子女的父母深表同情，但認為生育相關論述應始於父母與小孩，而非祖父母與小孩，「從一名死者身上取得精子是在悲慘狀況下試圖恢復失去的東西，就像豎立一座活人紀念碑。」

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