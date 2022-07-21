「超兇」護理師穿貼身制服被酸民出征　擺Pose回嗆：沒空理你們

@_erikamdiaz some people just have an issue with my body not my scrubs and it shows original sound - bestspedup

記者張靖榕／綜合外電報導

美國22歲專業女護理師迪耶茲（Erika Diaz）因為將寬鬆制服改成貼身版型，露出讓人無法忽視的上圍，卻因此遭到酸民們砲轟「不恰當」，認為她這樣有辱專業。她在TikTok上拍影片回應，表示自己「忙到沒空在乎別人眼光」，單純是因這樣能讓她的背部比較舒服，她也捍衛自己的服裝和工作權。

▲迪耶茲表示穿緊身護理服是有正當原因的。（圖／翻攝TikTok）

綜合外電報導，迪耶茲發布TikTok影片分享遭遇，該支影片目前已累積超過1310萬的點閱數。迪耶茲在鏡頭前調整位置，之後對鏡頭比了個YA，穿著護理師制服的她擺動姿勢，回擊某些對她身材有意見的酸民及網友。

▲▼迪耶茲在其他影片中同樣穿著火辣，盡顯前凸後翹身材。（圖／翻攝TikTok）

迪耶茲的護理師服是訂製的，與一般寬鬆護理服不同，許多酸民抨擊她的穿著方式「不得體」，她表示並非刻意凸顯某些部位，訂製的服裝之所以和網路上其他女性穿著表現出的樣子不同，是因為自己某些部位的大小與那些女性不同。

迪耶茲表示自己身高只有5呎2吋，相當於156公分左右，體重僅48.5公斤，「我又瘦又小，你們可以說我的身材是假的，但你們所有人想要的，不過就是希望那是真的。」她接著表示自己身兼2份工作，護理師下班後還當義工，而且她現在還在讀書，「我正在為了改善別人的人生貢獻自己的人生，任何人的意見對我來說都不重要。」





▲迪耶茲說她才沒空管酸民說什麼。（圖／翻攝TikTok）

迪耶茲表示之所以穿訂製服，是因為人小胸部大，背部時常感到不舒服，必須穿這樣的護理師服，加上把褲腰帶勒緊，才能讓她的背部感到舒緩。不過仍有網友認為，為什麼不買大一號的衣服，讓胸部部分不那麼明顯，同時一樣能達到勒緊腰背部的效果，卻堅持穿XXS的尺寸，其他部分網友則回嗆，「你管她那麼多，讓一個好女人好好的生活不行嗎？」