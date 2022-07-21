哥吉拉之亂！醫喊「僅身外之物」　網曝公仔真實身分

記者陳俊宏／綜合報導

一位人妻日前把老公收藏的「哥吉拉公仔」送給親戚小孩，讓男方離家並揚言離婚，引發熱議。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，他有不一樣的想法，因模型只是身外之物。不過，許多網友認為，「很明顯，這個是積怨已久而爆發的，哥吉拉只是最後一根稻草」、「這隻公仔的身分，其實叫作最後的一根稻草 。」

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，若類似的事情發生在他身上，不會一開始就大發雷霆，因爲認知中，老婆不太可能不經同意，就將他收藏或珍惜的事物送給別人，「若真的發生一定有她的理由，我會先問她這麼做的原因。」

▼「哥吉拉公仔」一案引發網路熱議。（示意圖／達志影像／美聯社）



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謝宗學指出，即使理由不夠充分，他也不會因為這件事跟老婆吵架或賭氣離家，模型只是「身外之物」，真的沒有必要為了「物品」，跟心愛和要共度一生的伴侶生氣，「在我的想法中，這是很沒有意義的事情。」

謝宗學說，當然，這跟每個人的個性有關係，「我不會將身外之物看得比家人重要，即使是絕版的物品，畢竟還是無生命的『物品』，我更珍惜身邊的『人』和其關係。」

但謝宗學也表示，「不過，我也不覺得故事中人夫的行為不對，為自己心愛收藏品無理消失生氣和難過是人之常情，每個人都有各自覺得不能侵犯的界線，主觀感受一定有所不同。」

對此，其他網友紛紛留言，「很明顯，這個是積怨已久而爆發的，哥吉拉只是最後一根稻草」、「這隻公仔的身分，其實叫作最後的一根稻草 」、「冰封三尺非一日之寒⋯」

▼「哥吉拉之亂」引熱議。（示意圖）

