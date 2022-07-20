課後輔導班弱勢學童缺點心費　南投竹山善心單位協力捐善款

▲竹山鎮中崎課後班獲游顥和林孟麗等地方民代、雲邑慈善會與善心企業共同捐助。（圖／南投縣議員游顥提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣竹山鎮中崎社區課後輔導班的學生，以出身弱勢家庭居多，因疫情造成經濟影響，學童課後點心費難以募集，甚至常由課後班老師、志工自掏腰包，中崎社區社區理事長陳聰昭於是向雲邑法主慈善會求援，希望善心人士及企業熱心援助，贊助學童點心經費。

捐助活動於19日舉辦，參與義舉的南投縣議員游顥、竹山鎮民代表林孟麗、七旺國際企業、九合環保股份有限公司、玉龍太子堂地藏王菩薩功德會及本身的雲邑法主慈善會長張根源，都到場見證。

陳聰昭表示，孩子們學校運動後飢腸轆轆，在下午學習過程中常因飢餓無法集中精神，因不忍孩子受苦，透過中崎社區總幹事林燕菁向張根源會長提出捐助案，立刻獲正面回應，令人感動。

張根源提到，弱勢兒童教育是刻不容緩的議題，經地方民代、善心企業共同募集學童課後點心費用，祝福所有孩子們可以開心吃飽、專心長大、用功學習，將來離開校園後運用所學回饋學校與鄉里。

游顥致詞時感謝張根源和所有善心人士與熱心企業解囊贊助，也對所有小朋友說：每個人都有無限可能，改變未來與人生的機會掌握在自己的手中，勉勵他們努力讀書、改變人生。