隔離外出挨罰欠繳18萬突一次還清 　原來是全家確診有保防疫險

▲▼ 鄭妻代為繳納罰款。（圖／新北分署提供）

記者戴上容／新北報導

39歲鄭男2年多前因違反居家隔離規定，遭衛生局裁罰30萬元，經新北分署2度同意分期繳納，今年5、6月鄭男一家3口間相繼確診，但因為均有投保防疫險，各獲保險公司理賠5萬元，在另籌得3萬多元情況下，於年7月18日一次匯款繳清剩餘罰鍰18萬多元！從此過著無債一身輕的生活。

家住板橋的鄭男2年前4月時，因與新冠肺炎個案接觸必須得居家隔離，未料，隔離隔日4月14日中午12時許，他竟擅自離開隔離住所，至當日下午3時40分許返家，因此遭裁罰30萬元，於2020年6月間移送新北分署執行。鄭男接獲新北分署通知後，立即委由老婆於2020年6月18日至新北分署辦理分期繳納，但累計繳納7萬3000元後，未再按期繳納，後再經新北分署通知後於今年2月8日至新北分署重新辦理分期繳納。

鄭妻繳罰款時向書記官表示，他丈夫之所以會違反居家隔離規定，是因當天聽到父親在宜蘭工地摔傷，又一時聯繫不上父親瞭解狀況，相當擔心父親安危，才貿然驅車前往宜蘭探視父親瞭解傷勢，事後雖向衛生局解釋其原由，仍遭裁罰30萬元。而他丈夫原與公公在工地工作，但收入不穩定，約半年前改行當汽車銷售員，月收入約4萬元，需支付房租及扶養媽媽及妻女，經新北分署審酌後同意其每期繳納5000元，並由鄭妻書立擔保書作保。

鄭妻辦妥分期繳納後，連續3個月「超前」繳納，共繳納4萬元，但自今年5月起卻未再按期繳納，7月18日，鄭妻突然致電書記官表示，想要一次繳清剩餘罰鍰18萬餘元，他丈夫因現在擔任地方民代助理，工作比較忙碌，自己與5歲女兒又剛染疫康復，不克到場繳納，請求以匯款方式繳款。

事後書記官致電鄭妻，詢問為何突然有能力一次繳清剩餘罰鍰，是否會影響其一家生計？鄭妻表示，他們一家3口在今年5、6月間相繼確診，幸好之前均有投保防疫險，最近理賠款入帳，各獲理賠5萬元，因想要過著「無債一身輕」之生活，至少不用再被新北分署追著跑，就決定當過路財神，再去籌款3萬餘元，一次繳清剩餘罰鍰18萬餘元，連同2筆交通違規罰鍰3600元一併繳清。