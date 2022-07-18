桃園父子嫌狗吵打死飼主！兒子殺人罪聲押　父10萬交保

▲桃園檢方訊後今日向法院聲押邱男。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

不滿邱姓鄰居屢屢檢舉他家的狗亂吠，桃園市湯姓男子17日酒後前往理論，2人一言不合大打出手，52歲邱姓男子持金屬水管重擊湯男頭部致死，過程中78歲邱父也持掃帚加入戰局，邱家父子18日被依殺人罪移送桃園地檢署，檢方訊後向法院聲請羈押邱男，並諭知邱父10萬元交保。

▲邱男持金屬水管重擊湯男頭部。（圖／平鎮警分局提供）

警方表示，住在平鎮區中豐路山頂段的50歲湯姓男子與邱姓男子，兩人為對門鄰居，平日因飼養犬隻妨害安寧問題常有口角糾紛，昨日下午14時許，湯男酒後前往邱男家理論，兩人一言不合發生肢體衝突，過程中邱父也拿掃把加入戰局。

▲雖然救護人員在湯男送醫過程不斷施以CPR、AED，最後仍宣告不治。（圖／消防局提供）

氣憤的邱男最後拿起一旁金屬水管鐵棍重擊湯男頭部，造成湯男頭部大量失血倒地不起，警方獲報前往，立即將涉案的邱男逮捕。雖然救護人員在送醫過程不斷施以CPR、AED，湯男到院急救後仍於下午16時許宣告不治。警方訊後依殺人罪將邱家父子移送桃檢偵辦，檢方訊後18日向法院聲押邱男，諭知邱父10萬元交保，另會同法醫相驗，釐清湯男確切死因。