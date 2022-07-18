快訊／跟同事相約澎湖戲水！男東吉衛生所前溺水　緊急搶救仍不治

▲澎湖溺水意外，男子緊急搶救仍不治。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣東吉島18日發生一起溺水案件！45歲蕭姓男子與同事結伴澎湖遊玩，一行人17日便從台南搭船抵達澎湖，而蕭男與其中一人今早前往東吉衛生所前的沙灘戲水，卻不幸發生溺水意外，同事發現後緊急將他救起，並送往東吉衛生室搶救，但他仍是不幸宣告不治，全案目前已報請檢方相驗，同事也已通知家屬處理後續事宜。

▲男子被救上岸後，緊急施予CPR搶救，但仍救不回他寶貴性命。（圖／臉書「澎湖東吉旅記」提供）