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最快下周到貨　蘋果官網正式開賣M2 MacBook Pro

▲蘋果官網正式開賣M2 Macbook Pro。（圖／取自官網）

▲蘋果官網正式開賣M2 Macbook Pro。（圖／取自官網）

記者陳俐穎／綜合報導

想換筆電的用戶又有新選擇，台灣蘋果正式開賣搭載M2晶片的13吋MacBook Pro，售價為39900元起，主要在晶片方面進行升級，其他規格則與前代差異不大，目前根據官網資訊，下訂後7月28日到8月2日間就可以到手。

根據蘋果官方資料，全新M2晶片，讓13吋 MacBook Pro 的實力比過去更為強大。同樣精巧緊密的設計，電池續航力最長達 20 小時，主動式散熱系統，確保效能持續超強發揮，更配備亮麗的 Retina 顯示器、FaceTime HD 相機及錄音室等級麥克風，是最方便攜帶的專業級筆電。

除此之外，許多果粉期待的MacBook Air預計也很快與台灣的消費者見面，目前已通過NCC認證，在NCC的認證資料中，可以看到除了電腦本體，還有充電器與連接線的配件，資料顯示此設備的型號是A2681，審核日期為6月28日。

MacBook Air 配備蘋果全新的 M2 晶片，與入門級 M1 晶片相比，速度提升了約 20%。M2 還使新款 MacBook Air 能夠支援高達 24GB 的統一 RAM，以及高達 2TB 的存儲空間。除了兩個 USB-C 接口外，M2 MacBook Air 還具有一個用於充電的 MagSafe 連接器。

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