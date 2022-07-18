跟前任糾纏！害他遭醋男友持刀猛刺　「7.9cm刀刃」斷在體內險沒命

▲男子不滿女友跟前任聯繫，竟持刀攻擊女友前任，刀刃還斷在對方體內，惡行曝光遭法官判刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／基隆報導

基隆蔡姓男子不滿黃姓女友仍與林姓前男友有聯繫，竟放火燒女友家，所幸並未造成嚴重傷害。事後林男聽聞此事，便跑到黃女家說要保護她，2男碰面後隨即發生激烈衝突，蔡男當下竟持刀攻擊，造成林男頭部、左手、背部受有刀傷，刀刃甚至還斷在林男體內，所幸緊急開刀後保住一命。基隆地院近日審結，蔡男被依重傷未遂罪嫌判處4年半徒刑。

根據判決，蔡男因不滿黃女與前男友仍有聯繫，便揚言要對黃女不利，還於2020年9月29日上午跑到黃女家門外縱火發洩怒氣，導致大門被燻黑，所幸火勢被緊急撲滅，才沒釀成大禍。

林男事後得知此事，隔天便跑到黃女家要保護黃女，恰巧碰到正在攀爬公寓鐵皮準備處進黃女家的蔡男，2名男子當場爆發激烈衝突，扭打成一團。過程中，蔡男持刀朝林男頭部攻擊，又將刀刺進林男背部，導致刀刃直接斷在林男體內，而吵鬧聲也驚動鄰居，隨即報警。

警方獲報到場後，緊急將林男送醫救治，而他因頭部受有12公分撕裂傷、左大拇指肌腱斷裂、背部開放性傷口約5公分，經醫生緊急開刀，並取出體內長約7.9公分的刀刃後，才幸免於難。

法院審理時，蔡男辯稱，2人是互毆，而當時他為了自保，才隨地撿起一把刀防身，過程中，林男一直將他推到鐵欄杆旁邊，他無路可逃，只好拿刀往林男背部刺下去。對此，蔡男辯護人也稱，是因林男先攻擊蔡男，蔡男才予以反擊，但為特定揮擊林男頭部，應屬正當防衛，而縱使防衛過當，也只是過失。

不過，黃女與林男事後指證歷歷，法官審理後認為，蔡男攻擊林男頭部、背部，且刀刃還斷在林男體內，顯見刺入力道之大、深度甚深，而即使蔡男當時是為了避免跌落鐵欄杆才做出此舉，但並非沒有其他傷害較小的方式來避免跌落，法官最終認定蔡男觸犯重傷害未遂罪，將他依法判刑4年6個月。全案可上訴。