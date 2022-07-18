快訊／衛福部長完成交接　陳時中致詞第一句話「先拜票」

▲衛福部長交接典禮陳時中卸任投入台北市長選戰，由次長薛瑞元接任 。（圖／記者李毓康攝）



記者嚴云岑／台北報導

衛生福利部於今（18）日上午10點舉辦部長交接典禮，衛福部長陳時中會前接受媒體堵訪，被問及卸任心情時直言「百感交集」，昨日開玩笑跟太太說不要幫他準備手帕，但晚間又請主秘幫忙準備，怕自己忍不住想要流淚。而陳時中在交接典禮致詞時，第一句話就先拜票，看來雖然才剛卸任，已全心投入市長參選人身分中。

上午典禮由行政院秘書長李孟諺擔任監交人。陳時中在交接典禮致詞時，第一句話是「請大家惠賜一票！」除了細數5年多來政績外，也說自己轉換跑道也轉換心情，有新的任務會使命必達，「寧願戰死沙場也不能抑鬱而終」，更表示政務官就是要做對的事，「不能閃躲」。

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新任衛福部長薛瑞元畢業於臺北醫學院醫學系畢業、國立臺灣大學法律學系畢業、研究所碩士，兼具醫師、律師專業，曾任衛生署醫事處處長、衛福部雙和醫院副院長、屏東衛生局長等職務，並擔任衛福部次長，對於衛福部業務嫻熟。

▲衛福部長陳時中今卸任投入台北市長選戰。（圖／記者李毓康攝）

陳時中在會前堵訪時，被問及薛是否為他推薦人選？他坦言不會。另被問及有哪些防疫政策希望蕭規曹隨？他表示，指揮中心從部長到次長應該是一體成型，2年多來大家都非常清楚在想什麼、思考什麼。

至於被問及行政院指派新任次長兼醫福會執行長王必勝擔任指揮官，是否有「類降級」意味？陳時中表示，疫情2年來指揮中心從部長到次長，應該是一體成型，兩年多來大家都很清楚彼此在想什麼、思考什麼。因指揮中心有成熟架構，執行效率相對高，自己更能放心離開。

李孟諺表示，薛部長清楚了解衛福工作範圍廣泛，從胚胎到善終，橫跨醫事管理、社會福利、長期照護、健康促進、食藥安全等多元領域，各項政策皆與民眾權益息息相關，感謝陳部長奠下良好基礎，未來會繼續帶領衛生福利部全體同仁戮力以赴，落實推動各項政策，為衛福園地再創佳績。