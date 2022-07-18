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15年前「女屍對折」裝8層塑膠袋　她聽一句話痛哭認罪

愛彌亞將邱婦約到家中，2人因介紹工作一事激烈爭執。

▲愛彌亞將邱婦約到家中，2人因介紹工作一事激烈爭執。

圖文／鏡週刊

15年前，高雄一名菲律賓籍逃逸女移工愛彌亞圖謀友人邱婦錢財，設局將她約到住處逼問提款卡密碼，並拿刀猛刺，最後殺人棄屍、盜領現金。警方根據監視器畫面，鎖定愛彌亞涉案，但她矢口否認，後來警方知道她有養貓，為突破心防，告訴她根據台灣習俗，人死後靈魂會附到貓身上，愛彌亞聽完不寒而慄，透露案發後愛貓變得很不安，說著說著抱頭痛哭，最後俯首認罪。

2007年9月15日晚間，高雄市鹽埕區一家飾品店門口旁空地擺放的黑色大型塑膠袋已2天沒移動，里長前來協助清理時看外觀疑似人形，立即報案。警方到場查看，一層一層將塑膠袋撕開，發現一具女屍被對折裝在八層塑膠袋中，四肢被繩索綑綁在一起，就像綑豬一般。

▼凶手愛彌亞騎機車拖著載有屍袋的推車（紅圈處），沿路尋找棄屍地點。

凶手愛彌亞騎機車拖著載有屍袋的推車（紅圈處），沿路尋找棄屍地點。（翻攝畫面）

警方公布死者手上戴的手錶及衣著，隔天一名邱姓婦人的家屬前往指認，經比對邱婦兒子與死者的DNA，確認死者就是從事外籍教師仲介的邱婦。警方也從監視器畫面中發現，有名長髮女子騎機車、後方拉載一輛小型推車路過，推車上有一大包東西，懷疑就是她載運屍袋棄置。追查車牌後確認車主為日籍女子，日前她將機車借給一名30多歲的美國籍男教師大衛，並指認騎機車的女子是大衛的菲律賓籍女友愛彌亞。

▼從事外籍教師仲介工作的邱婦（圖）慘遭設局殺害，銀行存款也被凶手盜領。

從事外籍教師仲介工作的邱婦（圖）慘遭設局殺害，銀行存款也被凶手盜領。（翻攝畫面）

警方到大衛租屋處搜索，在沙發及地板上發現微量的噴濺式血跡，沙發縫隙另殘留不少血跡及一張沾血的衛生紙。警方將血跡進行DNA比對，證實與邱婦相符。大衛堅稱對命案毫不知情，愛彌亞雖然運屍過程被拍下，但一直不願配合接受偵訊。由於警方在搜索過程中發現她有養貓，為了突破其心防，告訴她根據台灣習俗，人死後靈魂很容易附到貓的身上，讓愛彌亞不寒而慄，才坦承犯案。

▼愛彌亞到案後十分冷靜，矢口否認犯案。

愛彌亞到案後十分冷靜，矢口否認犯案。（翻攝TVBS新聞）



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