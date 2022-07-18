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染疫暴瘦5公斤！「長新冠」不知何時痊癒　走路就喘、睡8小時仍累

▲▼王小姐染疫後吐不停，不到兩週暴瘦5公斤，至今仍有長新冠症狀「喘不停」。（圖／王小姐提供）

▲王小姐染疫後住進隔離病房，不到兩週暴瘦5公斤，至今仍有長新冠症狀。（圖／王小姐提供）

記者許敏溶／專題報導

今年台灣COVID-19流行病毒株以Omicron為主，無症狀或輕症患者超過99%，但4月中旬因工作染疫的上班族王小姐，卻不是那多數的99％，確診後當天入住隔離病房，12天隔離病房期間，出現嚴重嘔吐、咳嗽與濃痰狀況，最高一天吐了8次，甚至吐出膽汁，也因此沒有食慾，短短不到兩週時間時間暴瘦超過5公斤，而至今仍有長新冠症狀，心跳快且容易喘，讓她至今仍心有餘悸。

26歲的王小姐4月中疑似因工作接觸到確診者，她回憶說，2天後深夜就覺得身體不舒服，覺得自己可能被傳染，隔天一起床喉嚨就癢癢，全身痠痛無力，於是到住家附近診所取得快篩劑，回家後快篩果然呈現陽性，「當下很緊張，擔心傳染給家人跟朋友」，之後前往醫院做PCR，結果證實確診。

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確診後王小姐原本要被送往檢疫旅館，但因為發燒加上心跳每分鐘高達170到180下，醫院也剛好有空床，於是被安排住進隔離病房，但之後病症也越來越明顯，除了發燒與心跳過快，其中一天就吐了8次，中午吐到有膽汁，最後醫護只好幫她打加強止吐劑。

▲▼王小姐染疫後吐不停，不到兩週暴瘦5公斤，至今仍有長新冠症狀「喘不停」。（圖／王小姐提供）

▲王小姐染疫後吐不停，不到兩週暴瘦5公斤。（圖／王小姐提供）

在三餐都打止吐劑之後，王小姐說，嘔吐狀況有慢慢改善，但仍有時常有反胃狀況，之後病症轉為咳嗽越發嚴重，並有濃痰。所幸之後狀況慢慢穩定，王小姐在4月25日出院，但王小姐說，在住院這段期間，心跳很快，就算躺著，平均每分鐘心跳都在100下以上，加上發燒與咳嗽緣故，也睡不好，胃口當然就很差，出院後回家量體重嚇一跳，竟比確診前量的體重少了5公斤以上。

▲▼王小姐染疫後吐不停，不到兩週暴瘦5公斤，至今仍有長新冠症狀「喘不停」。（圖／王小姐提供）

▲王小姐染疫後吐不停，心跳偏快，每分鐘心跳高達131下。（圖／王小姐提供）

「我媽以消瘦來形容我！」王小姐苦笑說，回家後進行自主健康管理，媽媽一看到她瘦成這樣，心疼不已，煮了雞湯等有營養的東西幫她「顧身體」，但由於持續咳嗽跟有痰，食慾一直不好，直到5月底整體食慾才有明顯好轉。

王小姐也在5月初回到工作崗位，同事一看到她也都說她變瘦，而且有很明顯後遺症，包括心跳偏快，稍微走快一點就很喘，而且很容易累，就算一天睡了8小時，隔天起床還是覺得累，這樣情況持續到5月底。

王小姐也在6月初去看了醫生，做了血液跟心電圖檢查，王小姐表示，醫生說她就是「長新冠」，所以心跳比一般人快，未來3到6個月還會相關症狀，建議她跟「長新冠」和平相處，走路要慢慢來，不要劇烈運動，就算要快走也要慢慢暖身後再變快，她聽完之後有點無奈，但也只能這樣。

王小姐回憶說，國中時也曾得過H1N1，但當時除了一開始高燒不退曾被送急診，之後在家隔離期間都沒什麼事，沒想到現在已經打過兩劑疫苗，當感染新冠肺炎後症狀竟然這麼嚴重，還好自己撐了過來，希望以後不要再碰到類似事情，也希望疫情趕快退散，恢復到以前的生活。

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