林佳龍「砲手」卓冠廷就位：侯友宜12年換來一台要等81分鐘救護車

▲新北市長參選人林佳龍與市議員參選人卓冠廷。（圖／卓冠廷臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍公布競選口號為「新北大翻新」，新北市議員參選人卓冠廷16日表示，新北市民給新北市長侯友宜12年機會，換來的是一台要等81分鐘的救護車、公園綠地覆蓋率六都墊底，「新北市民從不是二等公民，新北市需要真正的做事市長」。

民進黨拍板林佳龍出戰侯友宜，身為林佳龍重要子弟兵的卓冠廷16日向侯友宜過去幾年的施政提出質疑，認為新北市民給侯友宜12年的機會，換來的是一台要等81分鐘的救護車、公園綠地覆蓋率六都墊底。他說，10多年來，新北市每萬人享有的綠地、公園、兒童遊樂場、體育場、廣場面積，連年在六都中敬陪末座。

卓冠廷指出，都市計畫開闢綠地面積，從17年前的六都第三，變成六都最後，比例是全國22縣市最後一名。他也指出，新北市民也忍受崎嶇不平的路面，以及和行人騎士爭路的電桿，「新北市府曾在2020年高調宣佈2年內移除700支，2年過去，只移除197支，總是說的很滿，但最後只做3成」。

卓冠廷表示，新北市在媒體全國調查的「文教力」、「社福力」都在競爭力指標中不是倒數就是墊底，新北市65萬的長者，值得更好的照顧；新北市20萬的孩子，值得更好的教育；新北市400萬人口，值得更好的對待。

卓冠廷說，新北市不變的是，十多年來，人民在此認真勤奮打拚，即便離鄉打拚，也會像自己一樣，回到自己的家鄉，奉獻所學所有，期待一個更好的未來，值得更好的生活。