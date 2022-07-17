陸央行前行長：今年GDP增長可能超過4.5％

▲大陸央行前行長戴相龍 。（資料圖／翻攝 央廣網）

記者任以芳／綜合報導

受疫情衝擊，大陸今年Q1、Q2表現出現明顯落差，外界觀望整體GDP是否達到預期水平？大陸央行前行長戴相龍昨16日出席「中國財富管理50人論壇2022中期宏觀峰會」表示，「今年三、四季度和上年同期相比會有5％以上的增長，全年增長可能超過4.5％。」

上半年大陸GDP年增長2.5%，確實低於外界預期。主要分成外部和內部因素，國際情勢受烏俄戰爭衝擊，全球經濟情勢下行；內部因素有最近爆發河南村鎮銀行事件，民眾對小銀行沒有信心瘋狂擠兌，還有房地產資金鏈斷裂等因素，加深金融投資界不安全感。

外界信心指數低迷，陸媒《21世紀經濟》報導指出，戴相龍首先指出，今年中國經濟預期增長目標是5.5%左右。其中一季度經濟增長4.8%，但新冠肺炎疫情在上海、北京等地出現，加上國際形勢發生巨大變化，導致二季度經濟增長大幅下滑到0.4％。

戴相龍表示，但當前疫情控制住，各地各部門正在落實促進經濟發展的各項措施。其中，地方政府發行的3.5兆元（單位：人民幣，同下）的專項債券和開發性和政策性金融機構增發1.1兆元貸款，重點用於各項基本建設，這些投資的增加將降低房地產投資下降對經濟增長的壓力。

消費和進出口方面，下半年居民消費會比去年大幅度增加。美國和西方各國發生嚴重通貨膨漲，進口需求擴大，人民幣相對貶值，這將促使下半年進出口和順差比去年增加。

▲外界擔憂大陸房地產泡沫化。（圖／CFP）

戴相龍建議，要完善與「房住不炒」相適應的房地產業發展政策，支持城鄉居民對住房的合理需求。過程中，出現房地產業投資下降、房企債務違約增加、「炒房客」財富縮水。但不會出現美國2007年發生的「次貸危機」，對購房自住者影響不大。

對於當前房地產困境，他提出建議，增強發展房地產業的信心，保持房價總體穩定；住房貸款要對住房的梯度需求進行支持；三是開辟多種住房融資渠道。

戴相龍還建議，要盡早研究明年促進經濟發展的重大措施，爭取明年經濟增長超過今年。今年中國赤字率按2.8％左右安排，累計國債占GDP的48％，遠低於全球60％的一般要求。根據中國宏觀經濟平衡的需要，建議明年可適當擴大財政赤字，並把這項政策列為今年12月中央經濟工作會議討論的一項內容。