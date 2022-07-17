女秘書失蹤2年半「腐屍2側擺滿氣球」　鄰嚇壞：死後還聽見腳步聲

▲英國倫敦一起孤獨死事件震撼社會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦的醫療秘書希拉（Sheila Seleoane）失蹤2年半後，才被發現陳屍獨居的公寓裡，她的遺體躺在沙發上，早已腐爛只剩骨骸，兩側卻擺滿洩氣的粉紅色派對氣球，場景詭異。住在正下方的鄰居表示，去年冬天，他多次聽見樓上傳來清晰的腳步聲，如今想起來，令人感覺毛骨悚然。

《每日郵報》等外媒報導，風暴尤妮絲（Eunice）今年2月侵襲後，倫敦警方接獲通報指出，鄰居陽台窗戶沒有關好，被風吹得不斷發出「碰碰碰」噪音，卻長期未獲處理，房客健康福祉恐怕令人擔憂。他們破門而入，才發現失蹤已久的希拉已經死亡。

調查單位研判，61歲的希拉可能早在2019年夏末或秋天就去世，且應為自然死亡，沒有可疑之處，至於確切死因及時間將於21日聽證會公布。不過，知名法醫病理學家薛佛（Dr. Richard Shepherd）坦言，由於遺體已經嚴重腐爛，死因可能無法確認。

▲61歲的希拉（Sheila Seleoane）失蹤2年半後，才被發現陳屍獨居的公寓裡。（圖／翻攝推特）

住在對面的鄰居表示，希拉「總是打扮亮眼，穿著一件漂亮的黑色外套、黑色長褲、黑色高跟鞋，長髮挽成髻。」另一位鄰居本特小姐（Ms Bent）也說，希拉身材嬌小，周末總是穿著健身服裝，看起來比實際年紀年輕許多，似乎也有很好的工作及社交生活。

死者在英國只有一個家人，對方是一名被定罪的謀殺犯，2人關係疏遠，而其他家人都仍住在家鄉南非。希拉妹妹質疑，為何姊姊的朋友、同事及房東如此冷漠，似乎未曾試圖找人，「這種事情在南非永遠不可能發生。在這裡，你的鄰居不見蹤影時，即使只有1、2天，你也會去探望一下。」

事實上，在希拉去世不久後，鄰居紛紛抱怨公寓出現惡臭、蛆蟲及蒼蠅，多次向當地住房協會投訴，但卻都被歸咎於「排水問題」，而且情況一直未獲積極改善。2020年，也有人擔心希拉的安危，因此通報當局，員警抵達時卻說，很多人都因為疫情封鎖離開倫敦了。

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