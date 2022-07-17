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社會 社會焦點 保障人權

惡男街頭「隨機攻擊」！到案竟操鐵椅砸警頭　他慘被打到腦震盪

▲▼打架,衝突,偷情。（圖／免費圖庫 pakutaso）

▲江姓男子當街攻擊兩名女子，到案後竟還拿鐵椅毆打員警，檢方依法起訴。（示意圖／免費圖庫 pakutaso）

記者陳韻如／台北報導

江姓男子有毒品前科，2020年2月間才剛服刑完畢，但他卻不知悔改，竟在大街上攻擊2名女子，而被警方通知到案，並請醫師評估是否送醫治療。沒想到，李男的知醫師認為有送醫必要後，當場情緒失控嗆聲，「誰敢擋我就挖誰眼」，接著攻擊在場員警，將一名吳姓員警打到腦震盪，行徑相當誇張。案經被害人提告，檢方近日偵結，將江男依法起訴。

根據起訴書，李姓男子因施用毒品而被判刑，並於2020年2月12日執行完畢，但他卻不知悔改，又於2022年5月8日於內湖區內湖路一段上攻擊黃姓及賴姓女子，他不僅徒手毆打，甚至還拿起安全帽狂K，導致黃女全身多處挫傷，還有腦震盪；賴女則是頭部、右上肢挫傷等。

案經2名女子報案，警方隨即調閱監視器畫面調查，查明為江男所為後，立即通知他到案，並請聯合醫院醫師進行訪談，評估是否將江男送醫治療。豈料，江男得知自己要被送醫後治療後，情緒激動逕自離去，並還恐嚇在場員警及醫師，「誰敢擋我，我就挖誰眼」，又不顧員警勸導，拿起鐵椅就直接打在一名吳姓員警頭上，導致吳員頭、胸部及左前臂挫傷、左小指骨折及撕裂傷，還有腦震盪等傷害。

案經2名女子及吳員提告，檢方近日偵結，認定江男犯行明確，最終依傷害以及妨害公務等罪嫌提起公訴。

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