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英保守黨魁之爭最後5強　首場電視辯論談誠信稅制

▲▼ 英國保守黨黨魁之爭，5名候選人15日舉行電視辯論。（圖／達志影像）

▲ 5名候選人15日舉行電視辯論。（圖／達志影像）

文／中央社倫敦15日綜合外電報導

英國保守黨現存5人角逐下任首相大位，依照制度，最後將淘汰到僅餘兩人進入最後全體黨員投票決選。他們今晚展開首次電視辯論會，在稅制和政治誠信等議題上起了激烈爭論。

法新社報導，這場在英國電視台「第四頻道」（Channel 4）直播的90分鐘電視辯論，無論對於聲勢較旺或知名度較低的候選人來說，都是第一個向全國選民闡述自己政見的機會，候選人之間的彼此直接衝突並不算多。

不過，他們大致在稅制議題上起了較激烈的爭論。聲勢領先的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）不得不捍衛將利率維持在數十年來相對高點的計畫，並與數名矢言立即削減稅負的競爭者唱反調。

保守黨籍國會議員本週投了兩輪票，蘇納克的得票數都居冠，隨著僅存的候選人愈來愈少，競爭也趨於激烈，下週將剩下兩人對決。

蘇納克身價不斐，又善於應對媒體，政治命運卻因家族稅務問題而受損。他呼籲大眾在英國面臨40年來最糟糕的通貨膨脹環境下，應保持謹慎和耐心。

外交大臣特拉斯（Liz Truss）主張在不斷惡化的生活開支危機下實施減稅政策，蘇納克卻說：「想靠借錢來擺脫通膨，這不叫計畫，而是童話。」

特拉斯在前兩輪投票的得票數都居於第3，目前競選態勢稍微落後，她極力試圖團結保守黨內的右翼勢力，把自己定位為輕稅的自由市場論者。

英國首相強生（Boris Johnson）連月爭議纏身，上週在內閣逼宮的情況下宣布辭職。參與逼宮的官員中就包括蘇納克。

雖然特拉斯想要扭轉強生政府近期加稅用於醫療保健的政策，卻仍獲得強生支持者相挺。她說：「經濟不是靠徵稅就會成長。我認為加稅是錯的。」

辯論一開始，5名候選人就被選民和主播問到關於誠信和清廉的刁鑽問題。這讓勝出機會不大的國會議員圖根哈特（Tom Tugendhat）和前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）得以強調自己的清新形象。

圖根哈特說：「是要為英國人民服務，還是要為自己的政治生涯服務？因為這才是今晚真正的問題。」他一番陳詞數度獲得觀眾掌聲回應。

市場研究公司Opinium針對1159名觀看電視辯論的選民所做民調顯示，有36%的民眾認為圖根哈特表現最好，25%偏好蘇納克，國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）和巴登諾克各有約12%的擁護者，只有6%青睞特拉斯。

5名候選人還被問到強生是否誠實，連一個毫無保留支持他的人都沒有。圖根哈特搖頭示意，巴登諾克只說「偶爾」，其他3人則模稜兩可。

擁有基層黨員強力支持的摩丹特出乎意料地成為賭盤看好的黑馬，但她似乎不太願意批評強生。她說：「是有一些確實很嚴重的問題，我認為他已經付出了代價。」

保守黨籍國會議員的投票將於20日結束，接下來將由一般黨員從最終對決的兩名候選人之中選出黨魁兼下任首相，預期9月5日宣布結果。（譯者：曾依璇／核稿：嚴思祺）

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