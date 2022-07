英保守黨魁之爭最後5強　首場電視辯論談誠信稅制

▲ 5名候選人15日舉行電視辯論。(圖/達志影像)

文/中央社倫敦15日綜合外電報導

英國保守黨現存5人角逐下任首相大位,依照制度,最後將淘汰到僅餘兩人進入最後全體黨員投票決選。他們今晚展開首次電視辯論會,在稅制和政治誠信等議題上起了激烈爭論。

法新社報導,這場在英國電視台「第四頻道」(Channel 4)直播的90分鐘電視辯論,無論對於聲勢較旺或知名度較低的候選人來說,都是第一個向全國選民闡述自己政見的機會,候選人之間的彼此直接衝突並不算多。

