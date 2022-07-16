兌幣機大盜辣椒水襲擊拒捕　桃園勇警含淚壓制逮人

▲桃園兌幣機大盜遭逮，起出作案工具。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新竹縣44歲陳姓男子相中桃園無人看管的娃娃機店內的兌幣機，多次以工具破壞後竊取現金，中壢警方擴大調閱監視器追緝鎖定慣竊陳嫌，於15日持拘票前往拘捕時，反遭另一名38 歲黃姓共犯持辣椒水攻擊，3名員警含淚忍痛合力將陳、黃二嫌逮捕歸案，並當場查扣砂輪機等犯案工具及毒品等贓證物，全案仿依法移送桃園地檢署偵辦。

▲▼警方尾隨欲再次犯案的陳男，雙方發生扭打。（圖／中壢警分局提供）

警方專案小組於昨日10時許，持桃園地檢察署拘票前往新竹縣湖口鄉拘提陳嫌，並於湖口交流道時發現陳嫌犯案時所使用的交通工具，經尾隨陳嫌直至中壢區中園路二段（無人看管之娃娃店），當場發現陳嫌由副駕駛座下車，且手持砂輪機欲再次犯案，另一黃姓男子於車內把風。

▲▼最後將持辣椒水攻擊的黃男及陳男都壓制在地。（圖／中壢警分局提供）

正當中壢派出所警員林鈺峰、林志達、張家鳴於拘捕陳嫌過程中，突然遭黃姓共犯下持辣椒水攻擊警方，並朝同仁臉部及眼睛噴灑辣椒水，欲協助陳嫌脫逃，並造成三名員警眼睛、臉部紅腫及手臂多處擦挫傷，經就醫診治後，均無大礙。並當場查扣砂輪機等犯案工具及毒品等贓證物，並將陳、黃二嫌帶案返所偵訊，共計偵破7件連續竊盜案，全案調查後，將依加重竊盜、毒品、妨害公務、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。