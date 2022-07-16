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行刑式4死！李鴻淵「8年血仇」時間軸還原　4人證詞惹殺機

記者葉國吏／綜合報導　

「牛樟芝之父」賴敏男開設的康健生技公司，遭前員工李鴻淵行刑式開槍造成4死1傷，最後被法官裁定羈押禁見。《東森新媒體ETtoday》還原整起事件時間軸，來看李鴻淵的8年恩怨。

▲▼ 康建生技公司槍擊4死案，兇嫌被帶出高喊，「我有深仇大恨」 。（圖／記者陳以昇攝）

▲康建生技公司槍擊4死案，兇嫌被帶出高喊，「我有深仇大恨」。（圖／記者陳以昇攝）

2012-2013年
李鴻淵當時擔任南投康健生技公司生產線員工，因與一名洪姓女課長長期因為操作機器問題起爭執，讓李鴻淵對洪姓女課長心懷恨意。

2014年
在2月5日傍晚，洪姓女課長突遭不明人士遭鐵棍襲擊，頭部嚴重受傷，而且對方還怒喊「我要讓妳死」、「打死妳」等語。洪女懷疑是李鴻淵所為，便對李鴻元提告並求償90萬元，但李鴻淵提出不在場證明，法官判處李鴻淵無罪。事後洪女因擔心被報復離職搬家。

▲李嫌被押回南投縣刑大。（圖／記者高堂堯攝）

2022年7月14日
康建公司傍晚遭歹徒走入持槍以「行刑式開槍」，造成4死1傷，槍手隨後還騎走死亡課長的機車逃亡。警方隨即根據目擊員工描述鎖定槍手身分，並以監視器畫面緝凶，隔日下午在台中養生館逮到嫌犯李鴻淵。

李鴻淵逃亡20小時後落網，15日晚間被移送南投地檢署複訊，南投地檢署複訊結束後，向法院聲請羈押禁見。南投地方法院15日晚間11點召開羈押庭，認為李男涉犯殺人、殺人未遂、私行拘禁等罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證、滅證之虞，裁准羈押禁見。

 

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