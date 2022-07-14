「海豹部隊」成員狂咳血！身高近190耶魯金童撐過「地獄周」突暴斃

▲ 美國「海豹部隊」（SEAL）候選人接受地獄周（Hell Week）訓練的資料照。（圖／翻攝自美國海軍）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

耶魯金童凱爾‧穆倫（Kyle Mullen）是耶魯大學足球隊防守前鋒，24歲時接受基礎水下爆破訓練（Basic Underwater Demolition）成為「海豹部隊」（SEAL）成員，並獲選為隊長，卻在完成地獄周（Hell Week）訓練後吐血死亡。

據《軍事網》（Military.com）報導，凱爾身體壯碩約187公分，在地獄周結束後，所有隊員都瘦了一大圈，但凱爾的體重仍維持266 磅（約120公斤），如此健壯的他卻在地獄周結束數小時後死亡。

Our thoughts and prayers are with the family of Kyle Mullen, the Navy SEAL candidate from Manalapan who tragically died while in training in San Diego. He represented the very best of our state. pic.twitter.com/PazWqqxwjs — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) February 7, 2022







美軍驗屍官不解凱爾為何會死亡，醫生檢查了凱爾的遺體，發現他因釀膿鏈球菌（Streptococcus pyogenes）引發肺炎，內部嚴重積水。當天傍晚隊友發現他昏倒在房間，醫護人員趕到後急救了30分鐘無效，便將他送往一間民用醫院，但凱爾在搶救後仍不治，驗屍官甚至在遺體發現，凱爾的肺部是一般成年男性的3倍大。

解剖報告中也指出，凱爾死前無法自行站立或行走，且咳出的血水幾乎裝滿了36盎司（約1022cc）大的運動飲料瓶，也有呼吸困難的跡象。對此，她的母親表示，「兒子受到折磨，該送醫時，卻躺在軍營地板骯髒的床墊上。」對於此指控，由於全案目前仍在調查，「海軍特種作戰司令部」（Naval Special Warfare Command）拒絕回應。