「海豹部隊」成員狂咳血！身高近190耶魯金童撐過「地獄周」突暴斃

▲ 美國「海豹部隊」(SEAL)候選人接受地獄周(Hell Week)訓練的資料照。(圖/翻攝自美國海軍)

實習記者蘇敏禎/綜合報導

耶魯金童凱爾‧穆倫(Kyle Mullen)是耶魯大學足球隊防守前鋒,24歲時接受基礎水下爆破訓練(Basic Underwater Demolition)成為「海豹部隊」(SEAL)成員,並獲選為隊長,卻在完成地獄周(Hell Week)訓練後吐血死亡。

據《軍事網》(Military.com)報導,凱爾身體壯碩約187公分,在地獄周結束後,所有隊員都瘦了一大圈,但凱爾的體重仍維持266 磅(約120公斤),如此健壯的他卻在地獄周結束數小時後死亡。

Our thoughts and prayers are with the family of Kyle Mullen, the Navy SEAL candidate from Manalapan who tragically died while in training in San Diego. He represented the very best of our state. pic.twitter.com/PazWqqxwjs