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「海豹部隊」成員狂咳血！身高近190耶魯金童撐過「地獄周」突暴斃

▲▼ 美國「海豹部隊」（SEAL）候選人接受地獄周（Hell Week）訓練的資料照。（圖／翻攝美國海軍）

▲ 美國「海豹部隊」（SEAL）候選人接受地獄周（Hell Week）訓練的資料照。（圖／翻攝自美國海軍）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

耶魯金童凱爾‧穆倫（Kyle Mullen）是耶魯大學足球隊防守前鋒，24歲時接受基礎水下爆破訓練（Basic Underwater Demolition）成為「海豹部隊」（SEAL）成員，並獲選為隊長，卻在完成地獄周（Hell Week）訓練後吐血死亡。

據《軍事網》（Military.com）報導，凱爾身體壯碩約187公分，在地獄周結束後，所有隊員都瘦了一大圈，但凱爾的體重仍維持266 磅（約120公斤），如此健壯的他卻在地獄周結束數小時後死亡。

美軍驗屍官不解凱爾為何會死亡，醫生檢查了凱爾的遺體，發現他因釀膿鏈球菌（Streptococcus pyogenes）引發肺炎，內部嚴重積水。當天傍晚隊友發現他昏倒在房間，醫護人員趕到後急救了30分鐘無效，便將他送往一間民用醫院，但凱爾在搶救後仍不治，驗屍官甚至在遺體發現，凱爾的肺部是一般成年男性的3倍大。

解剖報告中也指出，凱爾死前無法自行站立或行走，且咳出的血水幾乎裝滿了36盎司（約1022cc）大的運動飲料瓶，也有呼吸困難的跡象。對此，她的母親表示，「兒子受到折磨，該送醫時，卻躺在軍營地板骯髒的床墊上。」對於此指控，由於全案目前仍在調查，「海軍特種作戰司令部」（Naval Special Warfare Command）拒絕回應。

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關鍵字：

海豹隊地獄周Kyle Mullen

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