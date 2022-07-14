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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

淡水蔡依林有對手！「龜山蔡依林」來了　議員參選人：致敬偶像

▲孫韻璇參加《超級紅人榜》。

記者陳俊宏／綜合報導

民進黨前立委呂孫綾有「淡水蔡依林」的封號，而代表國民黨參選桃園市龜山區市議員的精忠里里長孫韻璇，主打自己是「龜山蔡依林」，引發網路熱烈討論。有支持者大讚，「太棒了，淡水蔡依林有對手了！」

「龜山蔡依林」孫韻璇。（圖／翻攝孫韻璇臉書）

▲▼孫韻璇主打自己是「龜山蔡依林」。（圖／翻攝孫韻璇臉書）

「龜山蔡依林」孫韻璇。（圖／翻攝孫韻璇臉書）

孫韻璇12日在臉書說，向偶像致敬，蔡依林曾說過「我不是天才，是地才」，這句話在她心裡也深埋下了種子，看似好的成就都是苦練出來的，她同樣身為一位表演者，也帶著這樣的信心去挑戰！

孫韻璇表示，她有幸參加《超級紅人榜》的里長擂台賽 ，雖然最後闖關失敗，但也讓她留下一個銘心的回憶，這也讓一起參與表演的里民們感情更加深厚，發現到默契、溝通是比賽時不可或缺的要素，大家一起努力的過程就是最大的收穫！

▼「龜山蔡依林」孫韻璇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨召開「新竹桃園美利堅，市民協尋落跑堅－林智堅欺騙市民戲碼大公開暨落跑勳章頒贈會」記者會，文傳會副主委林家興、文傳會副主委何志勇、桃園市議員參選人凌濤、桃園市議員參選人孫韻璇共同出席主持。（圖／記者湯興漢攝）

孫韻璇指出，藉著這次的表演，「里民們之間也稱韻璇是龜山蔡依林（感謝），而我也很驕傲同時身為龜山區精忠里里長！璇心全力，讓我們一起進步！」

孫韻璇也製作一張圖片，上頭寫道「龜山蔡依林向你報到」，宛如演唱會海報引發熱議。許多支持者大讚，「不只能歌善舞還很會做事」、「有在看超級紅人榜，這集有看到，唱得很好呢」、「太棒了，淡水蔡依林有對手了！」

▼「淡水蔡依林」呂孫綾。（圖／資料照）

▲▼民進黨前立委呂孫綾。（圖／ETtoday資料照）

▲▼《Gucci Garden Archetypes 原典特展》開展記者會-蔡依林 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼蔡依林。（圖／記者黃克翔攝）

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