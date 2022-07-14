《人間條件七》2天后雙主演！唐美雲、林美秀「交換日記」共飾一角

▲ 《人間條件七》2天后雙主演！唐美雲、林美秀共飾一角。（圖／綠光劇團提供）



記者林育綾／綜合報導

吳念真編導、綠光劇團《人間條件七：我是一片雲》將出現雙主演！特別邀請歌仔戲名伶唐美雲，跟林美秀共同飾演老年「阿蘭」的角色，兩人更以「交換日記」儀式，先後念出手中日記，分享對角色的看法，林美秀也感性說，「我們都是『阿蘭』，一起加油！」

吳念真暌違7年推出《人間條件》系列新作《人間條件七：我是一片雲》，不料去年台北場首演前夕疫情加劇，9場演出被迫取消；而今年巡演重啟，台北場作為第一站，原先5月就要開演，沒想到再度撞上疫情高峰，考量觀眾健康安全，只好忍痛做出延期至8月演出的決定，國家戲劇院場次改至8月5～7日、8月12～14日演出。

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▲《人間條件七》因疫情延期，演員也出現檔期衝撞的情形。（圖／綠光劇團提供）

隨著演出時間有所調整，演員也出現檔期衝撞的情形，包括主演林美秀在8月已預先排定另一齣舞台劇的檔期，無法參與《人間條件七》第一週的演出，團隊為了不讓期待已久的觀眾失望，同時維持觀劇品質，在經過多次討論、協調後，決定台北場採「雙主演」的形式進行。

綠光劇團表示，《人間條件七》台北場第一週的演出（8月5日～7日)，將會邀請歌仔戲名伶唐美雲來飾演老年阿蘭的角色，增添不同以往的色彩；至於第二週的演出 (8月13日至8月15日)，同樣由國民天后林美秀來飾演，保留大家熟悉的韻味。團長羅北安強調，「這2週演出，2位天后，2種選擇，會為觀眾帶來2倍的感動。」

▲《人間條件七》當中的「阿蘭」角色將採雙主演。（圖／綠光劇團提供）



唐美雲在歌仔戲領域深耕多年，演出多部膾炙人口的大作，同時致力於傳統戲曲的推廣，不論是演技還是傳承精神均備受肯定，獲獎無數。她過去也曾跨足參與過綠光劇團《人間條件一》、《人間條件二》 的演出，分別在劇中飾演仙姑及母親，演技自然又有感染力，將兩種調性完全不同的角色都詮釋的相當鮮活，打動台下每一位觀眾，讓人印象深刻。

▲林美秀和唐美雲也以一段「交換日記」儀式來開啟。（圖／綠光劇團提供）



時隔多年，唐美雲這次回歸《人間條件七》 擔綱主演，將與林美秀一同飾演女主角「阿蘭」，她透露，「綠光讓我有種『家』的歸屬感，所以這次當他們告訴我，美秀因為檔期撞期，希望我能幫忙時，我很快就答應了。可以再次跟綠光的老朋友、新朋友一起在台上演出，我相當期待。」

為了開啟「雙主演」，林美秀和唐美雲也在記者會上帶來一段「交換日記」儀式，兩人先後念出手中日記，分享對阿蘭這角色的看法。身為「阿蘭前輩」的林美秀向唐美雲喊話，「這角色其實並不好演，但我相信，你會把這個角色演出不一樣的味道。我們都是『阿蘭』，一起加油！」

而唐美雲也回應，「你不在那一週，我會好好加油，演好阿蘭的後半生！」最後還不忘補一句「當然我也會幫你照顧好瑞源（劇中老年阿蘭的伴侶）！」兩個阿蘭一來一往的互動趣味十足。

▲《人間條件七》是吳念真向台灣婦女致敬的作品。（圖／綠光劇團提供）



《人間條件七》是吳念真向台灣婦女致敬的作品，描述1970年代工廠女工，為了養家餬口而奉獻自己青春、禁錮自己夢想，歷經各種不平等待遇，失去重視的人事物，最後選擇與命運和解的故事，維持《人間系列》一貫的寫實質樸、溫暖感性。

今年6月起陸續在高雄衛武營國家歌劇院、台中國家歌劇院完成演出，許多觀眾步出劇院時都哭紅雙眼，直呼「吳念真導演太過分了，害我哭到口罩都濕了，要賠我口罩啦！」不少人大讚，「共同經歷過的時空背景，四五年級生最懂，有一種感動叫吳念真」 、 「這是我成長的年代，心有戚戚焉」 、 「真的不愧是傳聞中會讓人又哭又笑的戲劇」 、 「在疫情期間，這部劇彷彿一股暖流進到心裡，讓我相信再困難，都有希望存在」，更有觀眾長文寫下千字心得。



《人間條件七：我是一片雲》將於8月5日～14日在台北國家戲劇院演出，目前各場次劇票已經所剩不多也會是《人間條件七》近期最後的演出機會。