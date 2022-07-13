動員今衝國民黨抗議「下半旗」　新黨：再見，朱立倫！

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

前日本首相安倍晉三遇刺身亡，總統蔡英文日前宣布各機關降半旗致哀，而國民黨中央也跟著下半旗一日，激起深藍群眾的不滿，新黨更表示12日下午1點半將動員黨員及支持者前往八德路上的國民黨中央黨部前抗議，並發佈新聞稿，向國民黨主席朱立倫說再見。

新黨說，一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍。民族的血不能白流啊，國旗裡青天白日滿地紅的紅是中華民族苦難的代價，而日本軍國主義就是讓中華民族付出鮮血代價的兇手之一。民進黨如何感念安倍，這與絕大多數台灣人何干？但是，朱立倫身為國民黨主席，竟然呼應蔡英文，大家看到的是一位失了魂，掉了魄，完全忘了黨國（國民黨）的血淚史的黨主席。

新黨批評，朱立倫身為國民黨主席，豈能同意為日本軍國主義復辟而獻身，冒天下之大諱參拜靖國神社的日本軍國主義崇拜者安倍，生前也未曾對臺灣慰安婦表示過歉意或降半旗，朱立倫卻與蔡英文同聲一氣，這對於軍國主義鐵蹄軍刀下的忠魂，以及受辱於日本軍國主義淫威下的臺灣慰安婦情何以堪？

新黨表示，其實到11日早上，他們還懷著一絲絲的妄想，希望看到中國國民黨從中央到地方，黨部的旗杆上會昂然地升起、飄揚著神聖莊嚴的中華民國國旗，但他們還是失望了。

民進黨原本就與這面青天白日滿地紅的國旗毫無感情，今天只是工具性地使用她用來表彰安倍，羞辱先人，國旗對蔡英文、民進黨而言毫無所謂，但對開國的中國國民黨而言意義非凡，朱立倫的國民黨不但路線拿香跟拜了，連國旗也同降。

新黨喊話，朱主席可以選擇忘記歷史，但歷史不會選擇忘記你，他今天的決定歷史更會為他記下一筆，「朱主席啊！今天你把國格、黨格、人格全都降半了！你傷了絕大多數國民黨支持者的心啊！國民黨的支持者們，朱立倫不要你們，新黨要你們，中華民國更須要你們！朱立倫拋棄你們，新黨歡迎你們，中華民國更不能沒有你們！再見，朱立倫！」