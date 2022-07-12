專責病房空床率有5成多！羅一鈞：開設數預計再下修

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，全國專責病房病床是1萬一千多床，現在整體專責病房空床率約5成多，目前仍在下降，中區高屏區空床有6成多以上，這禮拜會再開會討論六區專責病房開設數，預計會再下修調整。

羅一鈞表示，全國1500多家住宿式機構目前累計通報確診住民有4萬3000多人，這週死亡有72位，已經比上週155位少很多，已經有明顯下降情形，整體確診和死亡，全國下降趨勢一致。

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而在本土疫情方面，今日新增31,152例本土病例，為14,893例男性、16,242例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,823例)、臺中市(4,030例)、高雄市(3,555例)、桃園市(2,858例)、臺北市(2,808例)、臺南市(2,592例)、彰化縣(1,655例)、屏東縣(1,168例)、雲林縣(1,033例)、苗栗縣(902例)、嘉義縣(797例)、宜蘭縣(760例)、新竹縣(728例)、南投縣(617例)、花蓮縣(554例)、臺東縣(506例)、新竹市(502例)、嘉義市(425例)、基隆市(390例)、金門縣(223例)、澎湖縣(182例)、連江縣(44例)。

另外，今日也新增60例本土病例死亡個案，為36例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月10日至7月10日，死亡日期介於5月11日至7月9日。



