悼念安倍不該降半旗？　謝志偉回嗆藍營：我降我的旗，你降你的共

▲駐德國代表謝志偉。（圖／翻攝謝志偉臉書）

記者詹宜庭／台北報導

日本前首相安倍晉三參加街頭造勢時遭槍殺身亡，震驚各界。總統蔡英文也在11日宣布全國政府機關及公立學校下半旗一天，引來許多藍營人士不滿，中廣董事長趙少康更痛批「投機、愚昧，無自尊、失去自主立場！」不過，我國駐德國代表謝志偉在臉書發文回嗆「我降我的旗，你降你的共。」

趙少康狠酸，「蔡英文降半旗就算了，那是她的政治決定，人死為大，國民黨不必反對，但實在不必跟著民進黨政府起舞，在中央黨部也降半旗。」如果國民黨中央有人和安倍有特殊交情，安倍家人請他參加國葬，他以私人身分參加就行了，國民黨也不必、不該降半旗。

對此，我國駐德國代表謝志偉在臉書發出一「降」各表論，來反擊藍營人士，他認為，「過去，我們好整以暇笑他們，笑他們碰到老共就揠國旗。今天，他們咬牙切齒怪我們，怪我們為安倍之逝降半旗。你們可以欣喜揠國旗，我們不准哀傷降半旗？」

謝志偉還指出，「日本對台有義，你們對台有氣。我日正，你當中，我降我的旗，你降你的共。等你不降共，旗子就還你。等你們碰到老共而「沒收」這面旗時，我們就不再「沒收」你的旗。」而貼文下方也有許多網友留言「太厲害了，用字遣詞一語雙關，實在妙不可言」、「很好的人情義理，最起碼的這可是天經地義的事」、「日本有情，台灣就有義」