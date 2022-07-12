民進黨團：陳時中還要做好交接工作　不需要急著趕他離開崗位

▲衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨選對會日前同意，建議徵召衛福部長參選台北市長，也讓下一任衛福部長人選備受關注，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬12日表示，行政院會在人事上做適當安排，陳時中現階段需要把交接的事情做好、劃下完美的句點，「不需要急著好像要他趕快離開崗位」。

民進黨立法院黨團上午召開「台日邦誼情如親友」記者會，鄭運鵬受訪時說明，陳時中被民進黨徵召參選台北市長，相信行政院會在人事上做適當的安排，但是陳時中現在還必須進行工作上的任務交接，「我覺得行政院在適當的時候宣布就可以，不需要急著好像要他趕快離開崗位」。

鄭運鵬指出，雖然現在國內的疫情比較可預測、相對趨緩，但是陳時中擔任衛福部長5年以來，其實還有很多任務必須交接，這點要尊重衛福部長交接的安排，畢竟疫情的工作跟其他衛福部的事項相對複雜，「所以做好安排跟交接，這才是陳時中這個階段該做的事情」。

鄭運鵬也說，有關台北市長選舉的事情，民進黨中央黨部、地方黨公職人員都會協助，比較不需要行政院來擔心，所以把交接的事情做好、劃下完美的句點，才是陳時中最需要思考的事情，而不是趕快找出繼任人選。

行政院發言人羅秉成稍早說明，有關媒體報導衛福部長接任人選一事，現階段是民進黨選對會建議提名人選，等到民進黨中執會完成提名作業程序、陳時中提出辭呈，行政院會適時公布接任人選，接任人選將確保衛福部的政務運作與指揮中心的防疫工作，都能無縫接軌穩健進行。

衛福部次長薛瑞元日前受訪時則表示，現在陳時中還是部長，沒有接到陳時中是否兼任衛福部長跑選舉的相關消息，內部也沒有討論過代理部長備案，這不是內部可以自行決定，他會繼續做好分內的工作。