北市選戰「陳時中成箭靶」？　媒體人分析：民進黨選舉技術最強

▲民進黨台北市長參選人、衛福部長陳時中。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

面對首都台北市選戰，國民黨派出立委蔣萬安，而副市長黃珊珊有意以無黨籍參選，加上日前終於確定加入戰局的民進黨衛福部長陳時中，三角督儼然成形。資深媒體人黃揚明11日在廣播節目「POP搶先爆」專訪時透露，陳時中很容易成為箭靶，但他背後是英系操盤，「如果這次從選舉技術來講，民進黨會是最強的」。

九合一選舉只剩4個半月，民進黨10日拍板由陳時中參選台北市市長。陳時中獲得徵召後發出聲明，向外界喊話道「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。」台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，「我對台北市有深厚的感情，我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展已經停滯太久。請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」

對於年底選舉，黃揚明表示，因為陳時中因是現任官員，在未來選戰較容易成為箭靶，黃珊珊也有一樣狀況，至於蔣萬安則是民代，並非 政務官。

黃揚明指出，陳時中投入大選就先說「台北停滯了太久」，他想先在這場選舉拉一個人下來，而那個人就是黃珊珊，因為從民調來看，黃珊珊的支持者有三成都是綠的，因此陳時中要先把她打成第三，當黃珊珊的民調變成18％、20％，就可以主攻蔣萬安，而黃珊珊也會被邊緣。

黃揚明強調，陳時中這次選舉背後操盤的就是「英系」，而蔡英文2019年的選戰打法，會複製到陳時中身上，若從選舉技術來看，民進黨會是最強的。