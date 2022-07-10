清冠一號公費給付對象有共識　「沒打滿三劑」將納入！

▲國內核准八家藥廠的清冠一號。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

不少新冠肺炎染疫者在確診期間都有公費使用清冠一號，但近日疫情逐漸降溫，不少民眾擔心未來會取消公費給付。對此，衛福部中醫藥司司長黃怡超表示，日前和各界開會討論後，已經有共識可參考西藥口服「適用對象」的方式，專家也有建議把慢性病、未打滿三劑疫苗者都納入公費給付對象。

針對清冠一號公費疑問，中醫師公會全聯會理事長柯富陽指出，根據統計，新冠肺炎期間已累計9萬人次使用清冠一號，而在專家會議中，也都認為要繼續提供公費給付，模式可參考新冠抗病毒藥物莫納皮拉韋和Paxlovid，有特定的適用對象。

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柯富陽說，西藥有特定給付對象，除了副作用之外，和很多藥物都有交互作用，而清冠一號則比較沒有明顯副作用和交互作用，因此在專家也認為清冠一號適用範圍不能依照西藥的公費給付來界定。

至於給付對象，柯富陽表示，除了65歲以上和12歲以下，專家也認為可將糖尿病、心血管疾病、慢性肝病、免疫系統、呼吸系統疾病等重症因子納入，值得注意的是，沒打滿三劑疫苗也會被視為染疫後的重症因子，因此也會納入給付對象。

黃怡超今受訪時也直言，週一已經有和醫界學界等專家開會討論，會議中也達成共識建議可參考西藥口服抗病毒藥物有「適用對象」。不過他也提到，目前到7月中旬暫時不會公布新的公費對象。