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斯里蘭卡宣告破產！數千示威者「破門攻佔官邸」　總統傳已逃亡

▲▼ 斯里蘭卡示威者包圍總統官邸，警方動用催淚瓦斯及水炮驅離。（圖／路透）

▲ 警方動用催淚瓦斯及水炮驅離總統官邸附近的示威者。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

斯里蘭卡陷入獨立以來最嚴重的經濟危機，通貨膨脹率高達70％，面臨物資短缺，5日國家宣告破產。憤怒群眾9日包圍首都可倫坡的總統官邸，衝破路障破門而入，要求總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）下台，甚至直接跳進泳池戲水，而拉賈帕克薩據傳已經逃難。

綜合《路透社》、《法新社》報導，斯里蘭卡正上演今年最大規模反政府遊行，儘管警方對空鳴槍警告，9日仍有數千名抗議者包圍總統住所，衝破警方設置的路障，破門進入官邸。

當地媒體畫面可見，抗議者手持國旗及頭盔，攻佔拉賈帕克薩住所，數百人擠進房間及走廊，喊著反拉賈帕克薩的口號，還有數百人聚集這座建於殖民時代的色建築外空地，現場不見任何安全人員，甚至有民眾直接跳進泳池消暑。

二名國防部消息人士透露，為安全起見，9日的集會活動以前，已於8日將拉賈帕克薩從官邸轉移至安全地點。《路透社》尚無法確認他目前的下落。

擁有2200萬人口的島國斯里蘭卡面臨外匯短缺，限制原油、糧食及藥品進口，陷入1949年獨立以來最可怕的混亂狀態。許多民眾將國家衰落歸咎於總統，3月以來要求他下台的抗議聲浪不斷。如今除了拉賈帕克薩以外，他所有擔任政府官員的家族成員都已請辭。

儘管原油短缺導致交通服務停擺，來自全國各地的示威者仍設法擠上公車、火車和卡車，前往可倫坡抗議。醫院消息人士向《路透社》表示，至少有21人在抗議活動中受傷送醫，包括2名警察。

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斯里蘭卡破產！示威「破門攻佔官邸」　總統逃亡

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