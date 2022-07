斯里蘭卡宣告破產！數千示威者「破門攻佔官邸」　總統傳已逃亡

▲ 警方動用催淚瓦斯及水炮驅離總統官邸附近的示威者。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

斯里蘭卡陷入獨立以來最嚴重的經濟危機,通貨膨脹率高達70%,面臨物資短缺,5日國家宣告破產。憤怒群眾9日包圍首都可倫坡的總統官邸,衝破路障破門而入,要求總統拉賈帕克薩(Gotabaya Rajapaksa)下台,甚至直接跳進泳池戲水,而拉賈帕克薩據傳已經逃難。

綜合《路透社》、《法新社》報導,斯里蘭卡正上演今年最大規模反政府遊行,儘管警方對空鳴槍警告,9日仍有數千名抗議者包圍總統住所,衝破警方設置的路障,破門進入官邸。

當地媒體畫面可見,抗議者手持國旗及頭盔,攻佔拉賈帕克薩住所,數百人擠進房間及走廊,喊著反拉賈帕克薩的口號,還有數百人聚集這座建於殖民時代的色建築外空地,現場不見任何安全人員,甚至有民眾直接跳進泳池消暑。

Protestors taking a dip in the pool at President’s House. pic.twitter.com/7iUUlOcP6Z