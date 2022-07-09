斯里蘭卡陷動盪　台商：目前安全無虞但生活辛苦

▲斯里蘭卡警方使用催淚瓦斯驅散總統官邸附近的示威者。（圖／路透，下同）



中央社

斯里蘭卡政局陷入混亂，示威民眾占領總統官邸，總統拉賈帕克薩行蹤成謎，所幸斯里蘭卡民情溫順，台商與台僑未受到攻擊。當地台商表示，雖然安全暫時無虞，但生活過得很辛苦。

數以萬計的斯里蘭卡民眾今天發動示威，約在中午左右占領總統官邸，當時總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已不在官邸裡，據傳已逃亡出國。

根據外貿協會駐可倫坡辦事處資料，目前在斯里蘭卡登記在列的台資公司有5、6家，包括長榮海運，台商、台灣籍幹部、加上台僑、台灣媳婦，共約有50人。

一名要求不具名的台僑接受中央社訪問時說，斯里蘭卡民眾對外國人基本上相當友善，台商、台僑目前人身安全無虞，「這裏雖然偶爾會傳出民眾在加油站發生爭執，但其他暴力事件並不多」。

他舉例說，日前一名台灣人搭公車時，還被司機請到「保護區」，以免「被擠到」。

被問及旅斯里蘭卡台灣人如何渡過每天停電且缺油的日子，這名台商回答：「就是過得很辛苦啊！但辛苦的也不只台灣人，斯里蘭卡一般民眾更辛苦。」

台商說，斯里蘭卡人的所得比較低，台灣人消費得起的超級市場，他們消費不起，很多人一日三餐已經減成兩餐了。

至於台商經營的工廠或生意現況如何？另一名台商說，因為每天都會停電3至4個小時，斯里蘭卡所有工廠經營得都很辛苦，「之前還買得到柴油，停電時可以發電，但現在已經買不到柴油」。

他補充，工廠必須配合表定停電時間運作，但斯里蘭卡經常是連表定時間之外也會停電，有存油的工廠尚可運作，沒有存油的只好停工。此外，公共交通因為缺油大受影響，員工能不能來上班也是問題。

這名台商說，經營珠寶或旅遊事業的台商，多數已經暫時歇業。

許多國家日前即已對斯里蘭卡發出旅遊警示，中華民國駐清奈辦事處昨天也向斯里蘭卡台商發函，提醒大家注意人身安全，若情況允許宜先離境，等情勢和緩再返回。

辦事處信函提到，不便離開的台僑商也宜先備妥行李、旅行文件、機票及金錢，以便在萬一發生動亂時可以及時因應。

駐清奈辦事處長王北平今天接受中央社記者詢問時說，近來已有數名斯里蘭卡台僑商返台，另有大約10餘人會在7月底以前返台。

據了解，目前往返斯里蘭卡的班機已經減少，這些班機必須自備返程燃料，因此機票也更為昂貴。此外，雖然前往機場的出租車難叫，但出高一點的價格仍然是叫得到，因為黑市仍有賣油。

由於預見到不久後也可能出現糧食短缺，外貿協會駐可倫坡辦事處已提醒台僑商預先備妥糧食及乾貨。