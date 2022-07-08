國外疫情回溫！　莊人祥：入境上限放寬「每週4萬人」試行2~3周

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心昨起放寬單週入境上限至4萬人，但有觀光學者表示，目前入境人數已達上限82%，預計7月下旬就會觸頂，呼籲能再鬆綁檢疫條件，從一人一戶變成一人一房。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，入境人數放寬會在試行2~3週後再做滾動式調整，一週4萬人入境防疫旅館數應該充足，若有缺額，將隨時啟動應變措施。

中央流行疫情指揮中心7日再度鬆綁邊境管制措施，調整入境總人數為每週4萬人次；另外，自7月14日起，國人、持有效居留證及來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，但入境旅客之居家檢疫天數等措施不變。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，目前放寬到4萬人數限制來自防疫旅館的量能，因此呼籲限制條件放鬆，現在居檢3+4的4天也要住同一個旅館，建議後面4天可以允許住家裡，另居檢採一人一戶，希望能變成一人一房，就可以更有彈性，入境上限可再放寬，下一步朝放寬5萬人、8月放寬為10萬人考量。

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下午指揮中心記者會中，莊人祥被問及此事時回應，入境總量管制通常會試行2至3周，之後會評估國內疫情或相關配套措施是否需要加強，再進行滾動式調整。

另有媒體詢問7/14取消入境前2日PCR，是否會讓境外移入比例增加？莊人祥表示，「目前就有這個現象」，主要是國外疫情也在上升中，之後也會持續對出國民眾進行衛教，建議在國外確診應待滿7天再買機票回台，以維護航空及社區防疫安全。