陸首艘深遠海海道測量船下水　可測繪航道生成海圖供「實景導航」

▲大陸首艘深遠海專業海道測量船舉行下水儀式。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸首艘具備深遠海測繪能力的專業海道測量船「海巡08」今（8）日在江南造船廠下水。這艘測量船未來將用於大陸管轄海域，特別是深遠海海域的海道測量工作，同時，該船還會參與全球海上應急搜救與測量行動、重大海上維權行動、區域和國際聯合海洋測繪交流等任務。

▲「海巡08」深遠海專業海道測量船。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，「海巡08」可對我國管轄海域實施全海深全要素測量，將進一步提高我國海道測量實力及應急掃測和搜尋能力，推動海道測量實現由近海邁向深遠海的升級，該船的建造對於有效保障重要航運通道通航安全，維護國家海洋權益和環境保護，加快建設交通強國具有重要意義。

「海巡08」海道測量船由大陸中船集團旗下七〇八所設計，設計航區為無限航區，總長123.6公尺、型寬21.2公尺、型深9.3公尺，排水量約7500噸，設計航速15節，續航力18000海里，自持力60天，定員100人。船舶採用B3級冰區加強，具備DP2級動力定位能力，可在9級海況下安全航行，5級海況下漂泊測量、4級海況下走航式測量作業。

海道測量意指對海洋中有關船舶航道的測量和繪製，船舶在海洋航道中行駛，需要航海圖提供航道資訊，提前得知航道深淺、航行障礙物位置及海底地形等情況。海道測量船主要藉由海洋實景影像的勘測收集，生成航海圖後實現在海上的實景導航。

海道測量船以「高清影像」對海洋地形、地貌進行精確勘測，包括海洋山丘的寬度及長度等。為達「高清」效果，海道測量船的聲學設備系統成為關鍵要素。「海巡08」為使聲學設備更好發揮作用，且避免艏部層流中氣泡的影響，將聲學設備安裝在船底下方的吊艙中，也成為大陸船舶建造過程中首次使用的案例。