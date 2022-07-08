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美股回穩！道瓊勁揚346點　台積電ADR漲逾6%

▲▼美股,紐約證交所。（圖／路透）

▲今天道瓊指數勁揚346點。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約7日專電

美股邁入7月後回穩，今天道瓊指數勁揚346點，標普500指數與那斯達克指數分別彈漲1.5%、2.3%，拉出連4紅漲勢。費半指數漲幅直逼4.5%，台積電ADR大漲6.7%。

3大指數開高走高，道瓊工業指數終場上漲346.87點，漲幅1.12%，收在31384.55點。標準普爾500指數勁揚57.54點，漲幅1.5%，收在3902.62點。以科技股為主的那斯達克綜合指數彈漲259.49點，漲幅2.28%，收在11621.35點。

受物價飛漲、聯邦準備理事會（Fed）積極升息、俄烏戰爭與中國封控防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）擾亂供應鏈衝擊，標普500指數上半年慘跌20.6%，創1970年以來最糟上半年表現。邁入7月後，標普500指數與那斯達克指數連4紅，為3月以來最長漲勢；道瓊指數則是4個交易日來第3度收紅。

標普500指數今年未曾連5紅。即使7月連漲不止，這項1月初攻上歷史高點的指數仍未脫離熊市（空頭市場），年初以來跌幅逾18%。

今天美股漲勢廣泛，標普500指數11大類股共10個族群收紅；能源股隨國際油價反彈勁揚3.5%，表現最棒。

科技權值股表現不俗，蘋果（Apple）與Google母公司Alphabet股價分別勁揚2.4%、3.7%，亞馬遜（Amazon.com）與臉書（Facebook）母公司Meta漲幅也都超過1.4%。

晶片股漲勢凌厲，費城半導體指數大漲4.48%。韓國三星（Samsung）記憶體晶片銷售暢旺，上季業績亮眼，同業跟著沾光。台積電美國存託憑證（ADR）大漲6.7%，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）漲幅分別達5.2%、4.8%。

知名「迷因股」電玩零售商GameStop宣布1拆4股票分割後，股價應聲大漲15%。

美股下半年有好的起步，但基本面沒有太大變化。聯準會為壓制處在40年高點的通貨膨脹，預料將持續升息；近期消費、房市等經濟數據走弱，部分專家認為美國經濟已處於衰退，聯準會積極緊縮貨幣政策恐讓景氣加速降溫，經濟「軟著陸」難以實現。

聯準會6月中一口氣升息3碼（0.75個百分點），為1994年以來最大升幅。昨天公布的例會紀錄顯示，聯準會恢復物價穩定的意志堅定，但部分官員認為升息對經濟成長衝擊恐大於預期，7月下旬例會升息2或3碼可能會是適當的。

聯準會理事華勒（Christopher Waller）今天在一場網路研討會說，他將支持聯準會7月升息3碼。他預期聯準會9月將升息2碼，基準利率達到刻意拖慢經濟的水準。

不過，全球經濟趨於不穩，聯準會最高終端利率（terminal rate，指升息循環最終利率）市場預期值近期大幅降低。最新期貨行情顯示，投資人預期聯邦資金利率將在明年3月達到頂峰3.44%；聯準會6月升息3碼前，市場預期利率將在明年5月升至4%左右。

經濟數據方面，美國初次申請失業給付持續增加，上週達1月以來最多的23.5萬件，反映就業市場逐漸由熱轉冷。

美國勞工部明天將公布眾所矚目的就業報告。華爾街預期，美國6月非農業就業人口增加25萬人，不如5月增加39萬人的表現；失業率保持在接近半世紀低點的3.6%。

 

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