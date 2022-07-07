「潭中惡霸」冒死亡泡泡入侵高雄　放水圍捕近1m巨型魚虎現身

▲抓到了！「潭中惡霸」冒死亡泡泡高雄現蹤，水利局放水獵捕除害。（圖／高雄市水利局提供）

記者賴文萱／高雄報導

魚虎有「潭中惡霸」之稱，不僅繁殖力超強，求生適應能力也很強，容易對其他自然物種展開無差別攻擊。近來高雄鼓山滯洪池被發現出現「死亡泡泡」，更有民眾捕捉到魚虎，為此，高雄市水利局昨起將滯洪池抽水進行人工捕撈，由於魚虎力氣大，今日現場施工人員花了近30分鐘才終於抓到魚虎，也陸續捕獲接近1公尺的巨型魚虎，接下來也將持續抽乾池子，確保沒有小魚虎能夠存活。

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▲魚虎在獵捕時，會在水面處翻滾游動，使湖面產生水花與泡泡，該景象也被稱之為是水環境的「死亡泡泡」。（圖／記者賴文萱翻攝）

魚虎在獵捕時，會在水面處翻滾游動，使湖面產生水花與泡泡，該景象被稱之為是水環境的「死亡泡泡」，魚虎群生性兇猛，最大可達10多台斤，容易壓迫原生魚種的生存空間。初步判斷，鼓山滯洪池的魚虎應該是被民眾養大後，再放生到戶外，為防止危及相關物種的生存空間，水利局連日抽水捕撈。

▲▼近年來魚虎肆虐台灣的自然水域，危及相關物種的生存空間，水利局出動抽水獵捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日在現場施工人員先是持續抽水，再用漁網捕撈魚虎，透過魚虎背部似虎紋的條紋，再加上尖銳的嘴巴，施工人員鎖定後就展開獵捕，由於魚虎力氣之大，施工人員花了近30分鐘才終於捕撈成功。為了防止池內還有其他小魚虎會危及相關物種的生存空間，接下來也將持續抽乾積水，再透過太陽曝曬，確保沒有其他魚虎存活。

▲先前民眾釣到魚虎才發現滯洪池遭到入侵。（圖／記者賴文萱翻攝）