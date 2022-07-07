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大陸 大陸焦點 特派現場

余承東：汽車是華為唯一虧損業務　是燒錢的遊戲、虧損的生意

▲華為消費者業務CEO余承東。（圖／CFP）

▲華為常務董事余承東。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸汽車藍皮書論壇7日開幕，華為常務董事余承東在會上表示，汽車是華為目前唯一虧損的業務，一年花掉十幾億美元，間接投入超過一萬人。

余承東指出，華為在汽車上投入很大，一年花掉十幾億美元，目前也是華為唯一虧損的業務，直接投入7千人，間接投入超過一萬人，「這個領域是很燒錢的遊戲，是虧損的生意。」

余承東還提到，增程車作為家裡第一輛車非常合適，建議盡快淘汰純燃油車，「增程車用汽油發電比燃油車更省油，大概能省一半的油，真正帶來能效的提升。」

事實上，余承東過去曾多次肯定增程車在新能源車領域的地位，7月4日華為nova10系列的發表會上，他就反駁了增程車只能作為「過渡」用途的說法，當時他說，「這是胡扯，把增程發動機去掉，就是純電車，那純電車增加了一個增程發動機，就是落後？」

余承東認為，即使把純電車的電池做大，但也需要充電，「如果用完了沒地方充電怎麼辦？大電池也成了負擔，同時電池能量密度也有瓶頸。」

余承東強調，增程車用油發電相比燃油車更省油，因為燃油車在路上經常不停的離合換擋，發動機一直在低效工作，而增程車雖然發了電，但是電可以能量回收，就比燃油車效率高很多。

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