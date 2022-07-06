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遇到超崩潰！網熱議4大惡鄰居行為　最怕半夜惱人「腦神經都衰弱了」

▲▼買房,租屋,公寓,鄰居,冷氣,房東,陽台,中古屋,置產,房地產。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲租屋買房，鄰居好不好也會影響居住品質。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

租屋買房會遭遇的狀況百百種，但最怕遇到惡鄰居，不僅影響居住品質和身心，更糟的還有可能鬧上法庭，突增困擾。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內相關話題的網路聲量表現，整理出網友熱議的4大惡鄰居行為網路聲量排行。

根據觀察，網友針對「惡鄰居行為」相關話題中，逾萬則討論數提到「製造噪音」最惱人，在半夜時段發出聲響尤其擾民，例如搬動家具的聲響、走路聲等，抱怨「半夜被搬桌椅的聲音吵醒真的很痛苦」、「走路超級大聲，我的腦神經都衰弱了」，但也有人緩頰，指出「老建築物的隔音通常很差」，呼籲大家深夜要克制音量。

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網熱議四大惡鄰居行為（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

▲網友熱議鄰居的4大行為最惱人。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

「人為惡臭」也是常見惡行，不少網友提到「垃圾都堆在陽台不丟，有夠臭」、「臭垃圾放門口一個禮拜」、「電梯裡抽煙臭死了」、「廁所燒金紙整棟都會聞到」，除了反應鄰居惡劣衛生習慣產生的異味，對於室內抽菸、燒金紙的煙味也很反感。不過惡臭源頭難找，就有人提出「最簡單就是開24小時抽風機」、「買一台空氣清淨機」等應對方法。

還是網友表示遇過鄰居「偷窺」的惡劣行徑，甚至透過安裝監視器加以窺視，如「裝監視器對準我家門口」、「拿手機偷拍我們的家庭，有夠變態」，提醒倘若遇到類似情形，受擾者可以主張「隱私權受害求償」並向鄰居提告。

另一方面，部分鄰居「放任不管寵物」的行為也引起網友共鳴，紛紛留言分享親身經歷，例如飼主讓狗狗在社區公共區域隨意大小便，就有網友怨說「社區有人讓狗亂大便，出聲阻止他，對方竟然還叫我們去報警！」，以及寵物大聲吠叫時，飼主卻不管，任由牠擾民，因此崩潰直說「養狗放任半夜亂吠13年還跟鄰居炫耀，這種人我真不懂」。

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