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自費PCR比鄰國貴？羅一鈞揭星國「3級收費」：未來池化檢驗望降價

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

前台大醫師林氏璧自揭一家四口「戳鼻子」要1.4萬元，釣出不少從國外返台的網友，直言台灣自費PCR的費用相對高昂。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，在查詢新加坡費用發現，若是4~7小時急件，費用也在6100~6200之間，「跟台灣差不多」，而指揮中心4月初也有行文檢驗機構，之後若自費做池化檢驗，成本有望降低到1500元。

林氏璧日前在臉書感嘆，「在這個到處都是病毒的年代，為何還有上機72小時前要PCR陰性的規定？一個自費PCR台幣3500元卡在那裡，一家四口要出國的話，馬上增加1萬4000元的成本。喔，回國台灣還規定要48小時內的喔！」

對於國內自費PCR的價格，不少人爭相議論。就有從印尼返台的網友在PTT透露，「從台灣出發前掏了3500去做PCR，回台前也做了，你知道多少錢嗎？20幾萬啦...折合台幣不用500元，花費時間呢？只要6小時，電子檔就已經在我信箱了，誰還跟你拿紙本。」

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無獨有偶，另一位鄉民則提到，「有人在推文說，印尼消費低怎麼跟台灣比，小弟剛從高消費的新加坡回來，回台前也有做高貴的PCR，新幣78元，折合台幣約1600元，不到咱們天朝的一半；此外，如果沒有非要PCR，新加坡也有提供另一個supervised art選項（在快速檢驗中心而非診所做），只要新幣12-15元，也是當天有結果。」

羅一鈞下午在指揮中心記者會被問及此事時表示，新加坡PCR有分3種價位，若為4~7小時要取得報告的特急件，費用為280多新幣，折合新台幣約6100~6200；12小時要取得報告的急件，則為220多新幣，折合台幣在4800~4900之間，與台灣急件價格差不多。

至於網友提到的1600元項目，羅一鈞表示，該價位是24小時內取得報告的一般件，「收費的確比我們便宜」，不過仍須了解是否使用池化施作。羅一鈞也補充，因為經歷本土社區流行，池化準確度相對較高，指揮中心4月已行文檢驗機構，若整體流行趨緩且有多家醫院或檢驗機構願意執行池化檢驗，可讓成本降低為1500元上限。

核酸池化（pooling）檢驗適用對象為有自費核酸檢驗需求之民眾，如屬出入境檢驗需求或具COVID-19 感染風險（居家檢疫/居家隔離/自主健康管理者）等 風險對象，維持以單一檢體進行檢驗。非屬前述風險對象，得至自費檢驗指定機構進行核酸池化檢驗。

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