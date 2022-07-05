政院高官「偷人妻」直擊！　還濫權允諾幫升官

▲2022/07/02 11:23 行政院副院長沈榮津辦公室主任鄒宇新（右）爆婚外情，更曾承諾對方升官示愛，本刊直擊，他連3日與已婚的主計總處廖姓專委（左）私會，互動曖昧。鄒近一年瘦身又染髮，也與過去白髮略胖的外型有異。

圖、文／鏡週刊

身居要職的行政院副院長沈榮津辦公室主任鄒宇新遭爆婚外情，對象是同為已婚的主計總處廖姓專委。本刊連續3日直擊，鄒與下屬廖姓專委互動曖昧，不但接送她下班、回家，二人還共乘機車深夜幽會。

▲2022/07/01 22:49 本刊直擊，鄒宇新（左）與婚外情對象廖女（右）一起從政院下班，共乘機車私會，女方還親暱地扶著他的手臂。

▲2022/07/01 20:26 「共乘機車」甫從政院下班的鄒宇新載著廖女，直奔條通商圈私會，2人在車上不時交頭接耳。



這樁政院同僚間的地下情已鬧上法院，台北地方法院6月受理鄒的離婚官司，鄒妻一一列舉先生與廖女曖昧的對話及情書，證明婚外情並非空穴來風，離譜的是，資料顯示，鄒為了示愛竟藉政院要職向廖女承諾升官、喬職缺，濫權行徑有損官箴，恐重挫政府形象。

▲鄒宇新（左）從工業局、經濟部、行政院副院長室都一路跟隨沈榮津（右），堪稱沈的重要心腹。

6月30日傍晚，行政院副院長沈榮津受邀出席「台灣大未來國際高峰會」論壇閉幕致詞，在他暢談政府推動淨零碳排政策的同時，可能還不知受他倚重的核心幕僚，正捲入一樁婚外情官司，更被爆利用身居政府要職的權力，替婚外情對象喬官位。

▲2022/07/02 14:35 「共享美食」鄒宇新休假日陪著廖女及她的孩子一起享用北市東區知名涼麵，2人離開店面後，在大街上刻意保持安全距離。（圖經變裝處理）

這起政院高官的婚外情，當事人副院長辦公室主任鄒宇新與主計總處廖姓專委都是已婚，各自的家庭都有二個小孩，二人過從甚密1年多，鄒仗著深受高層信賴，藉由政院職權替廖女喬職缺、承諾官位以表愛意，製造二人共事的相處機會，讓她一度調升至副院長辦公室，後續更頻繁約會，接送她上下班，鄒妻意外得知丈夫偷吃後，蒐集鄒與廖女的曖昧對話、電子郵件情書等證據向法院訴請離婚，才讓這段地下情曝光。

▲根據政院知情人士轉述，鄒宇新為了對廖女示愛，不但將她調升至副院長辦公室，廖所開出的條件，鄒也一口答應。（示意畫面）

▲根據台北地院6月受理的離婚官司資料，揭露了鄒宇新與廖女的電子郵件情書，曖昧對話證明2人關係並非空穴來風。（示意畫面）



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