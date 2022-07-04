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前陽明醫院長唐高駿「採購收賄案」無罪　求刑事補償60萬

▲▼法官，律師，辯護，法庭，司法女神，法槌。（圖／視覺中國）

▲前陽明醫院長唐高駿涉貪案無罪，求刑事補償60萬。（圖／視覺中國）

文／中央社

前陽明大學附醫院長唐高駿涉採購收賄，檢調發動搜索約談後起訴，去年底最高法院判無罪確定。唐高駿因收押120天，請求刑事補償60萬元。高院今天開庭，將審酌情形後裁定。

士林地檢署起訴指出，唐高駿曾任國立陽明大學附設醫院院長及宜蘭醫院院長，98年間擔任陽明附設醫院院長期間，藉輸液型麻醉機採購案，收受廠商紅酒禮盒，內含新台幣11萬5000元現金。

起訴並指出，唐高駿99年在數位影像處理系統採購案，收受廠商14萬元；唐高駿另於宜蘭醫院院長任內，藉心臟血管攝影X光機合作案及磁振造影掃瞄儀合作案，收賄60萬元。

一審士林地方法院僅認定唐高駿收賄11萬1500元構成犯罪，依貪污治罪條例判刑7年6月；其他收賄部分，罪證不足，判決無罪。

案經唐高駿、檢察官上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，紅酒禮盒行賄案中，居中的郭姓白手套供詞有疑慮，賄賂早就被郭男侵吞，改判唐高駿無罪，一審無罪部分也予以維持。

檢察官不服紅酒禮盒行賄案改判無罪，上訴後經最高法院撤銷發回，高院更一審仍認定罪證不足，判唐高駿無罪；檢察官不服再提起上訴，最高法院110年間認為，原審判並無違背法令，駁回上訴，全案確定。

唐高駿委由律師請求刑事補償，台灣高等法院受理後，今天開庭，唐高駿因病未到庭，律師則說，唐高駿因本案遭收押120天，以每天最高額5000元計算，共計請求補償60萬元。

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