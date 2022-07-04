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王浩宇8年前街頭罵「房價太高」！影片曝光　今嗆買不起是魯蛇

▲▼王浩宇8年前街頭宣講影片被翻出。（圖／翻攝自政客爽） 

▲王浩宇8年前街頭宣講影片被翻出。（圖／翻攝自王浩宇、我是中壢人臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

國內房價居高不下，年輕人想買房越來越困難。然而，前桃園市議員王浩宇認為，政府不該打房，甚至諷刺「在台灣買不起房子的魯蛇，在國外也買不起。」對此，有網友昨（3日）翻出王浩宇8年前曾為「年輕人買不起房」發聲的臉書貼文，直批「不愧是民進黨黨員，顏色對了，居住正義跟房價高低都不重要了」。

王浩宇日前在臉書發文指出，一堆人批評台灣房價高，現實是在台灣買不起房子的魯蛇，在國外也買不起，不要有不切實際的幻想。他以在美國加州有房地產的阿姨為例，2006年時她在北加州一處學區買了間獨棟房子，當時大概是50萬美元（約1491萬元台幣），之後花費10萬美元（約298萬元台幣）裝修，最近要回台灣準備賣掉，出價130萬美元（約3876萬元台幣），等於這16年間漲了70萬美元，他認為不比台灣漲得少。

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王浩宇更強調政府不應該打房，因為台灣房屋自有率達到84.68%，所以根本不該打房，「打房就是打到你爸、你媽，等於被打到的就是你。」甚至還直言「在台灣要餓死很難，因為大多數的人都有房子住、有飯吃。」

▲▼王浩宇8年前街頭宣講影片被翻出。（圖／翻攝自政客爽）

▲王浩宇8年前街頭宣講，認為房價高導致年輕人買不起房。（圖／翻攝自我是中壢人臉書）

對此，臉書粉專「政客爽」發文表示，「當王浩宇臉伸出來讓人打，我就隨手打兩下。」他指出，8年前馬政府時期，王浩宇當時嗆房價太高年輕人買不起，8年後蔡政府時期有人說房價太高，王浩宇卻就嗆年輕人買不起是魯蛇。

「政客爽」諷刺說，王浩宇不愧是民進黨黨員，顏色對了，居住正義跟房價高低都不重要了，護航到這麼沒底線、雙標打自己臉打好打滿。

「政客爽」更貼出一段王浩宇當年參選桃園市議員期間在街頭宣講的影片。從該短片中可以聽到，王浩宇當時表示，「不知道大家覺得我們中壢房價是太高還是太高？最近我們縣長講了一句話，他覺得中壢的房價長期被低估了，我聽了非常的生氣，因為我身邊的朋友為了存頭期款，存了三年後卻發現又漲了一百多萬，永遠都買不起！」

王浩宇強調，「我們應該思考未來是否讓住房政策更加照顧每一個人，照顧弱勢、年輕人，照顧所有想要在桃園成家立業的朋友，這是我的一些想法，在這裡分享給大家。」

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