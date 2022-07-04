最高齡短跑運動員富久正二去世　享嵩壽105歲

▲富久正二是廣島原爆的受害者之一。（圖／翻攝自推特）

文／中央社

105歲的日本男士富久正二曾被視為世界上最高齡現役短跑運動員，於今年5月退休，昨天傳出他1日因年邁去世。他曾於2017年創下日本「逾百歲男子組」田徑跑最快的紀錄。

朝日新聞報導，住在廣島縣三好市的富久即使年過100歲也努力短跑訓練。3日傳出他於7月1日因衰老在三好市內的一家醫院去世，享嵩壽105歲。

1917年1月出生的富久28歲那年在日本國鐵上班時，為了尋找上司，去到被美軍投擲原子彈後不久的廣島市，受到輻射侵襲。為了治療腰部疼痛，他與整骨師有交情。後來，受到整骨師的鼓勵，於97歲那年開始接受田徑訓練。2017年他100歲那年，在逾百歲男子組60公尺田徑賽以16秒98的成績刷新記錄。

2019年他102歲那年，被選為2020東京奧運聖火傳遞的火炬手，但隨著東奧因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情推延一年，加上考慮到染疫風險，後來他婉拒當火炬手。今年5月他宣布從田徑界引退，許多支持者還為他舉辦引退儀式。

有日媒報導，富久生前說只要腿部運動，筋骨肌肉就會變得有力，自己要努力跑到105歲，每天都在家中做拉筋、伸展操等運動。他在從田徑界引退那天還說，目標是活到110歲，每一天、每一瞬間都會好好的活。